أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات عنصرية ضد المهاجرين الصوماليين، واصفًا بلدهم بأنه "نتن" ومتوعدًا بإعادتهم إلى حيث جاؤوا. وتصاعدت هجماته على الجالية في ظل فضيحة احتيال كبرى وتوترات سياسية في مينيسوتا.

عبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مواقف عنصرية تجاه المهاجرين الصوماليين في الولايات المتحدة، قائلاً إنهم يجب ألا يكونوا "محلّ ترحيب"، في وقت تتكشّف فيه فضيحة احتيال مالي كبرى في ولاية مينيسوتا تضمّ شركات وأفرادًا من أصول صومالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته إن الصوماليين في بلادهم "ليس لديهم أي شيء، هم فقط يقتلون بعضهم بعضا"، مضيفًا: "إن بلدهم ليس بحال جيدة وهناك سبب لذلك. بلدهم نتن، نحن لا نريدهم في بلدنا".

وتابع الرئيس الأميركي في الاجتماع نفسه: "نحن أمام نقطة تحوّل. يمكننا المضيّ قدماً باتجاه أو بآخر، وسنكون مضينا قدما في الاتجاه الخاطئ إذا استمرينا في استقبال قمامة في بلدنا".

وأضاف ترامب أن الأميركيين–الصوماليين "لا يساهمون في شيء"، قبل أن يهاجم النائبة الديمقراطية إلهان عمر قائلا: "إلهان عمر قمامة. أصدقاؤها قمامة"، وتابع: "ليعودوا إلى المكان الذي أتوا منه ويصلحوه".

وفي ردّها، كتبت عمر على منصة "إكس": "هوسه بي مخيف. آمل بأن يحصل على المساعدة التي يحتاج إليها بشدة".

وتأتي تصريحات ترامب فيما يقول مدعون في ولاية مينيسوتا إن أكثر من مليار دولار دُفعت مقابل "خدمات اجتماعية غير موجودة"، إلى حدّ كبير عبر فواتير مزوّرة مرتبطة بجهات من الجالية الصومالية.

ترامب يهاجم المهاجرين الصوماليين: يجب وقف استقبال "قمامة في بلدنا"

للتفاصيل: https://t.co/d6nrHwyAkd pic.twitter.com/j62CgVGDUF — موقع عرب 48 (@arab48website) December 3, 2025

وللقضية بعد سياسي إضافي، إذ تطال حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز، الذي خاض السباق على منصب نائب الرئيس في الانتخابات الماضية.

وبالتوازي، كانت إدارة ترامب قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إلغاء وضعية الحماية الموقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون صوماليون في مينيسوتا، واصفًا القرار بأنه "إجراء لمكافحة الجريمة".

كما هاجم ترامب الجالية الصومالية مجددًا بعد حادث إطلاق نار في واشنطن أسفر عن مقتل عنصريْن من الحرس الوطني، على يد أفغاني كان قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين عقب الانسحاب من أفغانستان.

ورغم عدم صلة الحادث بمهاجرين صوماليين، قال ترامب للصحافيين: "إنهم يساهمون في لا شيء. لا أريدهم في بلدنا... بلدهم ليس جيدًا لسبب ما. بلدكم نتن ونحن لا نريدهم في بلدنا".

وأضاف موجهًا حديثه للصوماليين في الولايات المتحدة: "اذهبوا إلى حيث أتيتم وأصلحوه". وقال ترامب خلال اجتماع حكومي مطوّل: "هم ليسوا أناسًا يعملون. هؤلاء ليسوا أشخاصًا يقولون ’لنذهب وننهض بالمكان‘. هؤلاء أشخاص لا يفعلون شيئًا سوى الشكوى".

وتصاعدت هجمات ترامب اللفظية على الجالية الصومالية بعد نشر ناشط محافظ مزاعم غير مثبتة تربط بين أموال اختُلست في مينيسوتا وبين حركة "الشباب" في الصومال. وعلى منصات التواصل، كتب ترامب الأسبوع الماضي متوعدًا بإعادة الصوماليين "إلى حيث جاءوا".

ويثير قرار وقف الحماية المؤقتة، بحسب خبراء الهجرة، مخاوف قانونية وسياسية، إذ يشمل فقط نحو 705 أشخاص على مستوى الولايات المتحدة، لكنه يرسل رسالة "معادية" إلى عشرات الآلاف من أفراد الجالية الصومالية في مينيسوتا، وهي الأكبر في البلاد.

وقال رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، إن خطاب ترامب "خاطئ"، مضيفًا: "لقد أسهم الصوماليون في تحسين مجتمعنا. لقد أنشأوا أعمالاً وخلقوا وظائف. لقد أضافوا إلى النسيج الثقافي لما عليه مينيابوليس".

وتابع: "تشويه جماعة كاملة أمرٌ سخيف بأي ظرف، والطريقة التي يواظب فيها ترامب على القيام بذلك تثير تساؤلات جوهرية حول انتهاكات دستورية محتملة، كما أنها تنتهك النسيج الأخلاقي لما نؤمن به كأميركيين".

وتُعدّ مينيسوتا، ذات التاريخ الطويل في استقبال اللاجئين، موطنًا لجالية صومالية راسخة منذ تسعينيات القرن الماضي، حين بدأت موجات اللجوء الأولى بالوصول إلى الولاية هرباً من الحرب الأهلية في الصومال.