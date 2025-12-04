ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا

يأتي هذا بعد إعلان مكتب نتنياهو أن ترامب وجه دعوة له لزيارة البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي، يرجح أن تتم في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتكون الزيارة الخامسة له إلى واشنطن منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة "ستبدأ قريبا"، مؤكدا، وفق ما نقله الصحافي باراك رافيد في تغريدة على منصة "إكس"، أن تنفيذ المرحلة المقبلة "يمضي قدما" وأن تطبيقها سيتم في وقت قريب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتهامه لحركة حماس بالمسؤولية عن تعثر تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى نزع سلاح الحركة و"جعل غزة بلا سلاح"، مضيفا أن "الهدف الثالث هو نزع التطرف عن سكان غزة"، على حدّ تعبيره.

وأكد نتنياهو أن حماس "لا يمكنها البقاء في غزة"، وأن التخلص منها سيكون إما عبر قوة دولية أو "بالطريقة الصعبة".

من جهتها، اتهمت حركة حماس نتنياهو بالتهرب من التزامات الاتفاق، مطالِبة الوسطاء والدول الضامنة بـ"لجم الاحتلال ووقف استهداف المدنيين". وقالت الحركة إن قصف خيام النازحين في خانيونس يمثل "جريمة حرب واستهتارًا باتفاق وقف إطلاق النار".

ويأتي هذا التوتر بعد إعلان مكتب نتنياهو أن ترامب وجه دعوة له لزيارة البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي، يرجح أن تتم في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتكون الزيارة الخامسة له إلى واشنطن منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

ومنذ توليه ولايته الثانية، قدم ترامب دعما واسعا لإسرائيل، التي تواصل حربها على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ضمن خطة طرحها ترامب، فإن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق يوميا، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.