ماكرون يلتقي شي في بكين: تأكيد على تعزيز الاستقرار وتجاوز الخلافات

خلال المحادثات، دعا الرئيس الصيني إلى إقامة علاقة "أكثر استقرارا" مع باريس، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع فرنسا لـ"منع أي تدخل" وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاءً مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في بكين، اليوم الخميس، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعده التجارية مع الصين.

من جانبه، شدد ماكرون على أهمية تجاوز الخلافات بين الجانبين، قائلا:

"في بعض الأحيان تكون هناك اختلافات، لكن من مسؤوليتنا تجاوزها من أجل الصالح العام."

وتتضمن زيارة ماكرون، التي تمتد لثلاثة أيام، محطة في مدينة تشنغدو بإقليم سيتشوان، الجمعة، بمرافقة الرئيس الصيني، وهي بادرة نادرة إذ قلما ينضم شي إلى قادة أجانب خارج العاصمة.

وتصدرت قضية أوكرانيا جدول أعمال المحادثات، حيث أكد ماكرون أن التعاون مع الصين لإنهاء الحرب يعد "أمرا حاسما"، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في أوكرانيا وفي مناطق النزاعات حول العالم.

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى تعزيز الاستثمارات وإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، وحث بكين على العمل مع دول مجموعة السبع من أجل نظام اقتصادي عالمي قائم على قواعد واضحة.