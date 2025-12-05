استطلاع: أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون أن الحرب مع روسيا ممكنة

بحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 9553 شخصا، فإن أكثر من نصف المشاركين، وبنسبة 51% يعتقدون أن هناك خطرا "مرتفعا" أو "مرتفعا جدا"، باحتمال اندلاع حرب بين روسيا وبلدانهم في السنوات المقبلة.

يعتقد عدد كبير من الأوروبيين أن هناك خطرا كبيرا باندلاع حرب مع روسيا، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجري في تسع دول في الاتحاد الأوروبي ونشرته الخميس، مجلة "لو غران كونتينان" الفرنسية.

والدول التسع هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال وكرواتيا وبلجيكا وهولندا، مع عينات تزيد عن ألف شخص في كل منها.

وكان السؤال الذي طرحته مجموعة "كلاستر 17" في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لصالح مجلة "لو غران كونتينان"، "برأيك، هل يمكن روسيا أن تخوض حربا مع بلدك، خلال السنوات المقبلة؟".

ويختلف إدراك خطر صراع مفتوح مع روسيا من بلد إلى آخر.

في بولندا، المجاورة لروسيا وحليفتها بيلاروس، رأى 77% من المشاركين أن هذا الخطر مرتفع أو مرتفع جدا.

وبلغت هذه النسبة 54% في فرنسا و51% في ألمانيا. وعلى عكس البولنديين، رأى 65% من الإيطاليين المشاركين في الاستطلاع أن الخطر منخفض أو معدوم.

وأظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة (81%) لا تعتقد أن هناك حربا مع الصين في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، شكك المشاركون في الاستطلاع في القدرات العسكرية لبلدانهم ضد موسكو.

ورأى أكثر من ثلثيهم بنسبة 69%، أنها "غير قادرة إطلاقا" أو "بالأحرى غير قادرة" على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسي.

لكن في فرنسا، الدولة الوحيدة في القائمة التي تملك أسلحة نووية، كان المشاركون أقل تشاؤما بحيث رأى 44% منهم أن بلادهم قادرة "إلى حد ما" أو "بشكل معقول" على الدفاع عن نفسها. في المقابل، رأى البلجيكيون والإيطاليون والبرتغاليون بأغلبية ساحقة أن بلدانهم غير قادرة على الدفاع عن نفسها (87% و85% و85% على التوالي).