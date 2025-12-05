الجمعية العامة تمدد ولاية "الأونروا": يعكس التضامن العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين

"الأونروا": "يجب أن يُترجم هذا التصويت الآن إلى التزام حقيقي وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية".

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء الجمعة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح تمديد ولايتها لمدة 3 أعوام.

ورحبت الوكالة بالتصويت، الذي قالت إنه يعكس التضامن العالمي الواسع مع اللاجئين الفلسطينيين.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس"، قالت الوكالة، إنها ترحب "بالتصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية الأونروا لـ3 أعوام".

وأضافت أن التصويت "يعكس تضامن شعوب العالم أجمع مع لاجئي فلسطين. كما أنه إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئي فلسطين ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود".

واختتمت بالقول "يجب أن يُترجم هذا التصويت الآن إلى التزام حقيقي وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية".

جدير بالذكر أن 151 دولة صوتت لصالح القرار، بينما اعترضت عليه 10 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وغابت 14 دولة، وفق النسخة الإنجليزية لموقع "الأونروا".

ويأتي التصويت في وقت تعمل فيه إسرائيل على حظر وعرقلة أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، ما أثار موجة استنكار عالمية وسط تحذيرات من يؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة من الخدمات الضرورية التي تقدمها المنظمة الأممية.

وتحصل "الأونروا"، التي تأسست في العام 1949، على تمويلها من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الجهة الرئيسية التي تُقدّم المساعدات الإنسانية، كالطعام والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، للاجئين الفلسطينيين، وتدعم اليوم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وبالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنّت الحكومة الإسرائيلية حملة "مزاعم" ضد الأونروا، وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست مشروعي قانونين يهدفان إلى حظرها.

ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير 2025.