مرشّح ترامب للانتخابات الرئاسية في هندوراس يستعيد الصدارة مع استمرار عمليات الفرز

بعد فرز 86,76% من الأصوات، تصدّر نصري عصفورة البالغ 67 عاما والعضو في الحزب الوطني، النتائج مساء بنسبة 40,24% مقابل 39,41% لمنافسه سلفادور نصر الله، المذيع التلفزيوني البالغ من العمر 72 عاما والعضو في الحزب الليبرالي، وفقا للمجلس الوطني للانتخابات.

استعاد مرشح يميني للانتخابات الرئاسية في هندوراس حاز على دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقدمه بفارق ضئيل على منافسه، أمس الخميس، مع استمرار فرز الأصوات لليوم الرابع على التوالي.

وبعد فرز 86,76% من الأصوات، تصدّر نصري عصفورة البالغ 67 عاما والعضو في الحزب الوطني، النتائج مساء بنسبة 40,24% مقابل 39,41% لمنافسه سلفادور نصر الله، المذيع التلفزيوني البالغ من العمر 72 عاما والعضو في الحزب الليبرالي، وفقا للمجلس الوطني للانتخابات.

وتعرّض المجلس الوطني لانتقادات من الرئيس الأميركي، بسبب البطء الشديد في عمليات الفرز.

وقالت رئيسته آنا باولا هول، الخميس، إن المجلس يعمل على سحب سجلات النظام الإلكتروني التي لم يكن بالإمكان إرسالها إلى الخادم المركزي بسبب عطل في يوم الانتخابات.

وأضافت هول التي طلبت من المرشحين التحلي بالصبر، أن "كل هذا سيكتمل... الفرز النهائي بنسبة 100%".

وذكرت أن "التسرع في بعض الأحيان عدوّ الشرعية".

وتعهّد المجلس الوطني بأن تعبر النتيجة النهائية عن "الإرادة الشعبية بدقة".

واتهم ترامب المشكك بشكل روتيني في نزاهة الانتخابات التي لا تتوافق نتائجها مع ما يريده، السلطات الهندوراسية "بمحاولة تغيير" النتائج، مهددا بـ"تدفيعها ثمنا باهظا" إذا فعلت ذلك.

وتُعدّ هندوراس واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية فقرا وعنفا، وقد هاجر الكثير من مواطنيها شمالا إلى الولايات المتحدة، هربا من تلك المصاعب.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إن بطاقات الاقتراع لا تزال تأتي من مناطق نائية، بعضها لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحمير أو القوارب، وربما يكون إعلان الفائز بعد أيام.

ومن الناحية القانونية، أمام المجلس الوطني للانتخابات شهر واحد لإعلان النتيجة.

وتجري الانتخابات الرئاسية في هندوراس في جولة واحدة، وينبغي للفوز بها تحقيق أغلبية بسيطة.

وأصبح ترامب صريحا بشكل متزايد في دعمه لحلفائه في المنطقة، بعد أن هدد بقطع المساعدات عن الأرجنتين وهندوراس إذا لم تفز اختياراته.

ومهما كانت النتيجة في هندوراس، فإن الانتخابات التي جرت الأحد، كانت بمثابة هزيمة واضحة للحزب اليساري الحاكم الذي تتخلف مرشحته ريشي مونكادا بفارق 20 نقطة عن المتصدر.

ومن المرجح أن يؤدي تحول هندوراس نحو اليمين إلى تعزيز النفوذ الأميركي في بلد كان يتطلع بشكل متزايد إلى الصين في ظل الحكومة الأخيرة.