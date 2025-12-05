مفاوض روسي يسخر من المستشار الألماني: "أخرجت نفسك من اللعبة بسبب الغباء العنيد"

سخر كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف من تصريحات منسوبة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حول شكوكه في نوايا المفاوضين الأميركيين بشأن أوكرانيا، قائلاً إنه "أخرج نفسه من اللعبة عبر التحريض والغباء العنيد".

ردّ كبير المفاوضين الروس، كيريل دميترييف، بسخرية حادة على تصريحات منسوبة للمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، شكك خلالها في نوايا المفاوضين الأميركيين بخصوص الحرب في أوكرانيا، خلال مؤتمر سري جمع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما كشفته مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي ميرتس، أنت لست حتى في اللعبة... لقد أخرجت نفسك من اللعبة عبر التحريض على الحرب، ونسف السلام، ومقترحات غير واقعية، وانتحار الحضارة الغربية، والهجرة، والغباء العنيد".

ويُعد دميترييف أحد أبرز المفاوضين الروس في الحوار مع واشنطن، وله باع في العمل الدبلوماسي والاقتصادي، وسبق أن درس في الولايات المتحدة.

وتتهم موسكو الدول الغربية باستخدام أوكرانيا كأداة في صراعها مع روسيا، وهي الرواية التي يكررها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الغزو عام 2022.