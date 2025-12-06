سفير روسي يحذّر من "عواقب بعيدة المدى" لخطة الاتحاد الأوروبي لتمويل كييف بأصول روسية

قال نيتشاييف في بيانٍ تلقّته وكالة فرانس برس إن "أي عملية تتّصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعتبر سرقة. ومن الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى".

حذّر السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، الجمعة، من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا في الحرب ضد موسكو ستكون لها "عواقب بعيدة المدى" على التكتل.

وجاءت تصريحاته في وقتٍ يسعى فيه زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد المزيد من السبل لإبقاء أوكرانيا صامدة، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً متزايدة على ساحة المعركة.

وقال نيتشاييف في بيانٍ تلقّته وكالة فرانس برس إن "أي عملية تتّصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعتبر سرقة. ومن الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى".

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف الأربعاء عن خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، على الرغم من معارضة بلجيكا، حيث تُجمَّد الحصة الأكبر من الأصول.

لكن نيتشاييف قال إن "الخطوة غير المسبوقة" من شأنها "تدمير السمعة التجارية للاتحاد الأوروبي وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها".

وتابع: "إنه، في الواقع، مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول".

وأضاف السفير الروسي: "نحن على ثقة بأن هذا الأمر مفهوم في بروكسل وبرلين".

وتعهّد قادة الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم أوكرانيا في ظل تزايد الضغوط العسكرية، وتلك التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار سعيه لإنهاء الحرب في تسوية يعتبرونها غير مواتية لكييف.

وهم يدرسون سبل تمويل قرض لكييف ينصّ المقترح على سداده من خلال تعويضات روسية لاحقة لأوكرانيا.

وبلجيكا، حيث مقر مجموعة الخدمات المالية "يوروكلير" التي تدير غالبية الأصول الروسية، ترفض إلى الآن الخطة، متخوّفة من عواقب قضائية محتملة.

والتقى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مساء الجمعة، لمناقشة الاقتراح.

وفي بيانٍ له بعد الاجتماع، وصف ميرتس اللقاء بـ"البنّاء".

وأضاف: "القلق البلجيكي الخاص بشأن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لا يمكن إنكاره، ويجب معالجته في أي حلٍّ يمكن تصوره، بطريقة تتحمل فيها جميع الدول الأوروبية نفس المخاطر".

وقال ستيفان كورنيليوس، المتحدث باسم ميرتس، إن القادة اتفقوا على "مواصلة مناقشاتهم بهدف إيجاد حل مشترك" بحلول قمتهم المقبلة في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر.

وقال نيتشاييف إن الخطة تظهر أن أوروبا لا تملك "الموارد اللازمة" لمواصلة دعم أوكرانيا.