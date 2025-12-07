إندونيسيا: تضرر أكثر من 10 آلاف مبنى بسبب الفيضانات في آتشيه الشرقية

من بين المباني المتضررة، تضرر 3823 مبنى بشدة، و3316 مبنى بأضرار متوسطة، و3576 مبنى بأضرار طفيفة...

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة آتشيه الشرقية بإندونيسيا، تضرر 10 آلاف و715 منزلا ومنشأة عامة، بعدما ضربت الفيضانات الشديدة 24 منطقة فرعية، الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد، باضطرار أكثر من 204 آلاف من السكان إلى الإجلاء، في الوقت الذي أعاقت فيه انقطاعات التيار الكهربائي ونقص الوقود وانهيار الجسور، عمليات الطوارئ، ما أدى إلى عزل العديد من المناطق.

وقال عيف الله رئيس وكالة إدارة الكوارث في آتشيه الشرقية، إن الأرقام لا تزال مؤقتة، لأن التقييمات الميدانية مازالت جارية. وأشار إلى أن الأرقام قد تتغير مع تحسن الوصول إلى المناطق المتضررة.

ومن بين المباني المتضررة، تضرر 3823 مبنى بشدة، و3316 مبنى بأضرار متوسطة، و3576 مبنى بأضرار طفيفة.

وشملت الأضرار منازل وجسور منهارة وطرق متضررة من الانهيارات الأرضية ومدارس وأماكن عبادة وأرصفة وغيرها من مرافق الخدمات العامة.