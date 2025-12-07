تصعيد متبادل بين موسكو وكييف والكرملين يرحب بتعديل واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 77 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال ساعات الليل، في أحدث حلقات التصعيد بين الجانبين.

وفي أوكرانيا، أفاد فيتالي ماليتسكي، رئيس بلدية كريمنشوك، بأن القوات الروسية شنت غارة ليلية استهدفت البنية التحتية في المدينة الصناعية الواقعة على نهر دنيبرو، والتي تضم إحدى أكبر مصافي النفط في البلاد.

وأشار إلى أن تفاصيل الأضرار ستنشر لاحقا بعد انتهاء التقييمات، لافتا إلى أن فرق الخدمات تعمل على إعادة الكهرباء والمياه والتدفئة للمناطق المتضررة.

وتعد كريمنشوك من المدن التي شهدت استهدافا متكررا منذ بدء الحرب، من أبرزها الغارة الصاروخية عام 2022 التي أصابت مركزا تجاريا وأسفرت عن مقتل 21 شخصا.

وفي سياق آخر، رحب الكرملين بخطوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتحديث إستراتيجية الأمن القومي، وإزالة وصف روسيا بأنها "تهديد مباشر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن النسخة المعدلة من الوثيقة تدعو إلى تعزيز التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الإستراتيجي.