توتر جديد بين طوكيو وبكين بعد اتهامات يابانية بـ"إغلاق راداري" خطير

تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايتشي، أشارت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو عسكريا إذا تعرضت تايوان لهجوم.

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الأحد، أن طائرات مقاتلة صينية قامت بـ"إغلاق راداراتها" على مقاتلات يابانية خلال تحليقها فوق البحر جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، معتبرة الحادثة "عملا خطيرا".

وتعد هذه الخاصية في الرادارات مؤشرا على تتبع هدف محدد بشكل مستمر، ما يرفع مستوى التوتر الميداني بشكل كبير.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي عاجل، إن بلاده قدمت "احتجاجا شديد اللهجة" إلى بكين وطالبتها بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، واصفا ما جرى بأنه "خطير ومؤسف للغاية". وأكد أن الحادثتين لم تؤديا إلى أي إصابات أو أضرار.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فقد قامت مقاتلة صينية من طراز "جي-15"، أقلعت من حاملة الطائرات "لياونينغ"، بإغلاق رادارها بشكل متقطع على مقاتلة يابانية من طراز "إف-15".

وبعد نحو ساعتين، سجلت حادثة مماثلة من مقاتلة صينية أخرى من الطراز ذاته ومن الحاملة نفسها.

وأعربت الوزارة اليابانية عن "أسفها الشديد"، مشيرة إلى أن استخدام الرادار بهذا الشكل يعد إجراء عالي الخطورة نظرا لاعتماده في تحديد الأهداف والسيطرة على إطلاق النار، إلى جانب مهام البحث والإنقاذ.