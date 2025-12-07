جنوب إفريقيا تلغي إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية

أشارت الوزارة، في بيان أصدرته الأحد، أن التحقيقات التي أجرتها وحدات الاستخبارات الوطنية كشفت عن إساءة استخدام متعمدة ومستمرة لإعفاء تأشيرة 90 يوما الممنوحة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية من قبل جهات إسرائيلية مرتبطة بمحاولات "التهجير الطوعي" للفلسطينيين في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب إفريقيا إلغاء إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة دخول البلاد 90 يوما لمواجهة محاولات "التهجير الطوعي" الإسرائيلية لفلسطينيي غزة.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته الأحد، أن التحقيقات التي أجرتها وحدات الاستخبارات الوطنية كشفت عن إساءة استخدام متعمدة ومستمرة لإعفاء تأشيرة 90 يوما الممنوحة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية من قبل جهات إسرائيلية مرتبطة بمحاولات "التهجير الطوعي" للفلسطينيين في غزة.

وذكرت أنه تم إلغاء إعفاء تأشيرة 90 يوما الممنوحة للفلسطينيين لمنع مثل هذه الانتهاكات.

وأشار البيان، إلى أن 153 فلسطينيا أُخرجوا من فلسطين دون ختم خروج على جوازات سفرهم، ونُقلوا إلى جوهانسبرغ على متن رحلة خاصة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وجاء في البيان: "لم يُنقلوا عبر رحلات تجارية عادية، بل عبر وسطاء. ومُنح معظم الركاب تذاكر ذهاب فقط إلى جنوب إفريقيا، ومُنعوا من حمل أمتعتهم. ولم يُسمح لهم إلا بحمل الدولار الأميركي والضروريات الأساسية".

وأكد أن اجتماع كل هذه العوامل يُظهر بوضوح أن جهات خارجية تستغل هذا الإعفاء، على عكس غرضه.

وأوضح البيان، أن طلبات اللجوء المحتملة للفلسطينيين الـ153 الذين تم جلبهم إلى جنوب إفريقيا سيتم تقييمها وفقا للإجراءات، وأن الذين لا يتقدمون بطلبات اللجوء سيستمرون في الاستفادة من شروط الإعفاء الحالية لمدة 90 يوما.