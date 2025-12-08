تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا إثر تجدد الاشتباكات الحدودية

بحسب الجيش التايلاندي، جرى إجلاء نحو 35 ألف شخص من المناطق الحدودية منذ تجدد القتال. وكان الجانبان قد أعلنا الأحد عن مناوشات سابقة أدت إلى إصابة جنديين تايلانديين.

إجلاء عشرات آلاف المدنيين من الحدود التايلاندية–الكمبودية (Getty Images)

أعلنت تايلاند، الإثنين، تنفيذ غارات جوية ضد أهداف تابعة للجيش الكمبودي، عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين أدت إلى مقتل جندي تايلاندي وإصابة أربعة آخرين، في أحدث تصعيد بين البلدين اللذين يشهد حدودهما توترا متكررا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري، إن القوات الكمبودية أطلقت النار على وحدات تايلاندية في مقاطعة أوبون راتشاثاني في ساعة مبكرة من الصباح، مشيرا إلى ورود تقارير لاحقة تفيد بتعرض الجنود لهجوم إضافي من قوات دعم كمبودية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

وأوضح المتحدث أن الجيش التايلاندي بدأ "باستخدام الطائرات الحربية لاستهداف مواقع عسكرية في عدة مناطق"، بهدف وقف الهجمات.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الكمبودية مسؤولية قواتها عن التصعيد، واتهمت تايلاند بمهاجمة مواقع كمبودية في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينتشي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مالي سوشيتا، إن تايلاند "أطلقت قذائف دبابات على معبد تاموني توم" ومناطق محيطة بمعبد برياه فيهير، مؤكدة أن قواتها لم ترد على الهجمات.

وفي السياق ذاته، أشار ميت ميسفيكدي، المتحدث باسم إدارة مقاطعة أودار مينتشي، إلى تسجيل إطلاق نار قرب معبدي تاموني توم وتا كرابي التاريخيين، لافتا إلى فرار عدد من القرويين إلى مناطق آمنة.

وبحسب الجيش التايلاندي، جرى إجلاء نحو 35 ألف شخص من المناطق الحدودية منذ تجدد القتال. وكان الجانبان قد أعلنا الأحد عن مناوشات سابقة أدت إلى إصابة جنديين تايلانديين.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت بين البلدين خلال الصيف الماضي واستمرت خمسة أيام، وأسفرت عن مقتل 43 شخصا ونزوح نحو 300 ألف قبل التوصل إلى هدنة هشة.