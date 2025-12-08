قتلى وجرحى بهجمات روسية بأوكرانيا وزيلينسكي يقر بصعوبة المفاوضات مع واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خيبة أمله لعدم انخراط زيلينسكي في الدفع قدما بخطة السلام الأميركية، مشيرا إلى أن المحادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين لم تحقق تقدمًا واضحا رغم تعهد زيلينسكي بمواصلة المباحثات لإنهاء الحرب بشكل عادل.

سجلت شرق أوكرانيا، اليوم الاثنين، هجمات صاروخية روسية أودت بحياة 8 أشخاص وأصابت العشرات، في وقت أقر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن محادثاته الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين بشأن خطة السلام كانت بناءة رغم صعوبتها.

وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف روسي استهدف مقاطعة خاركيف، بينما قتل شخص آخر وأصيب آخرون في قصف بمقاطعة دنيبرو المجاورة.

كما أسفر القصف في مقاطعة دونيتسك عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، في منطقة تشهد معارك عنيفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي شمال شرق البلاد، أصيب 7 أشخاص على الأقل في مدينة أوختيركا بمبنى سكني قصفته طائرات روسية مسيرة، وفق ما أعلن أوليه هريهوروف، حاكم منطقة سومي.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما سقطت طائرة مسيرة في منطقة فولغوغراد الروسية دون وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة أن قوات "الغرب" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك باستخدام مدفعية بعيدة المدى، مؤكدة أن قواتها تتقدم بثقة نحو المدينة.

سياسيا، أقر زيلينسكي بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة السلام كانت بناءة رغم صعوبتها، مؤكدا أنه سيناقش، اليوم الإثنين، مع القادة الأوروبيين الرؤية المشتركة للمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم أوميروف، أن الهدف من المحادثات كان التوصل إلى تسوية عادلة تضمن حماية أوكرانيا واستقلالها وسيادتها.

وفي واشنطن، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خيبة أمله لعدم انخراط زيلينسكي في الدفع قدماً بخطة السلام الأميركية، مشيرا إلى أن المحادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين لم تحقق تقدمًا واضحا رغم تعهد زيلينسكي بمواصلة المباحثات لإنهاء الحرب بشكل عادل.