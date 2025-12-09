قتلى ونزوح واسع مع اتساع رقعة القتال بين كمبوديا وتايلاند

تعد اشتباكات أمس الإثنين الأعنف منذ جولة القصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة في يوليو/تموز الماضي، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونزوح 300 ألف قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا على الحدود المتنازع عليها (Getty Images)

امتد القتال بين كمبوديا وتايلاند على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، مع إعلان تايلند اليوم الثلاثاء عزمها اتخاذ إجراءات لطرد القوات الكمبودية التي تقول إنها توغلت داخل أراضيها.

ويأتي هذا التصعيد بعد تجدد الاشتباكات التي تقوض وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب قتال استمر خمسة أيام في تموز/يوليو الماضي.

وألقت كل من بانكوك وكمبوديا باللوم على الأخرى في تجدد العنف. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن مدنيين اثنين قتلا ليل أمس، ليرتفع عدد القتلى منذ اندلاع الجولة الحالية من القتال إلى ستة، فيما أعلنت تايلند مقتل أحد جنودها.

وقالت البحرية التايلاندية إنها رصدت قوات كمبودية داخل أراضيها في مقاطعة ترات الساحلية قبل أن تبدأ عمليات لطردها، بينما اتهمت كمبوديا جارتها باستخدام القوة ضد قرى مدنية بذريعة "استعادة السيادة".

وتؤكد البحرية التايلاندية أن القوات الكمبودية تعزز حضورها على الحدود، وتنشر القناصة والأسلحة الثقيلة، وتقيم مواقع محصنة وخنادق، معتبرة ذلك "تهديدا مباشرا لسيادة تايلند".

وتعد اشتباكات أمس الإثنين الأعنف منذ جولة القصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة في يوليو/تموز الماضي، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونزوح 300 ألف قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ومع اتساع رقعة القتال، أجلت تايلاند نحو 438 ألف مدني في خمس مقاطعات حدودية، فيما ذكرت السلطات الكمبودية أن مئات الآلاف نُقلوا إلى مناطق آمنة.

وتتنازع الدولتان منذ أكثر من قرن على سيادة مناطق حدودية غير مرسمة بطول 817 كيلومترا، وتسببت الخلافات حول المعابد القديمة في تأجيج النزعة القومية وتجدد المناوشات المسلحة بين الحين والآخر.