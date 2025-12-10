واشنطن تحتضن مؤتمر "حلفاء إسرائيل" بمشاركة وفود من 30 دولة

تضم الوفود المشاركة ممثلين من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وشمال أميركا، ويعقدون جلسات مغلقة واجتماعات مع مسؤولين أميركيين كبار وأعضاء في الكونغرس.

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة حلفاء إسرائيل (IAF)، بمشاركة نواب ومسؤولين حكوميين وزعماء دينيين وخبراء سياسات من أكثر من 30 دولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويستمر المؤتمر الذي يُعقد بين 9 و11 كانون الأول/ ديسمبر لمدة ثلاثة أيام، حيث يركز المشاركون على التعاون التشريعي الدولي، ومناقشة التحديات العالمية أمام إسرائيل، إلى جانب قضايا تصاعد معاداة السامية والأمن الإقليمي.

وتضم الوفود المشاركة ممثلين من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وشمال أميركا، ويعقدون جلسات مغلقة واجتماعات مع مسؤولين أميركيين كبار وأعضاء في الكونغرس.

ومن المقرر أن يتوجه المشاركون لاحقا إلى مبنى الكابيتول لحضور مأدبة غداء وعقد لقاءات رسمية، حيث سيلقي رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، كلمة رئيسية، إلى جانب أعضاء لجنة حلفاء إسرائيل في الكونغرس ورؤساء مجموعات المؤسسة البرلمانية.

وتتناول جلسات المؤتمر قضايا تصاعد معاداة السامية عالميا، والتهديدات الإقليمية، وفرص التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع إسرائيل.

وفي اليوم التالي، ستزور الوفود البيت الأبيض لحضور جلسة إحاطة ينظمها مكتب الشؤون الدينية حول السياسة الأميركية وحرية الدين والتعاون مع إسرائيل.

ويختتم المؤتمر بحفل تكريم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقديرا لما وصفته المؤسسة بـ"إسهاماته في تعزيز أمن إسرائيل ومكانتها الدولية". وأوضحت المؤسسة أن مؤتمر هذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على حجم شبكتها الدولية التي تضم أكثر من 1600 برلماني من 64 دولة، فيما أكدت مديرة فرع المؤسسة في الولايات المتحدة، جوردانا مكميلان، أن عقد المؤتمر في واشنطن يوفر فرصة للمشرعين من دول مختلفة للتواصل مباشرة مع أعضاء الكونغرس وبناء تحالفات أقوى وعمل مشترك منسق.