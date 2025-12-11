الدانمارك تصنف الولايات المتحدة مصدر "تهديد أمني محتمل"

وصف جهاز الاستخبارات الدانماركي، الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة بأنها "تهديد أمني محتمل"؛ وذلك في تقرير الجهاز لعام 2025 على موقعه الالكتروني، بشأن التهديدات الخارجية وتحديات السياسة الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن الأولوية الإستراتيجية للولايات المتحدة تتمثل الآن في التنافس مع الصين والحفاظ على الأمن في جوارها المباشر.

وأضاف "لا يزال التوازن بين الأولويات الإستراتيجية للولايات المتحدة غير واضح، ويتمثل التغيير الأهم في عام 2025 في أن الولايات المتحدة قد أعطت الأولوية لتقليص نفوذ الصين في جوارها المباشر".

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة شكلت لأول مرة "تهديدا أمنيا محتملا" للدانمارك.

وأردف "تستخدم الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية تحت تهديد فرض تعريفات جمركية عالية لتحقيق أهدافها الخاصة، وترسل إشارات إلى أنها لن تتردد في استخدام قوتها العسكرية حتى ضد حلفائها".

وأوضح التقرير أن الغموض يتزايد حول دور الولايات المتحدة كضامن للأمن الأوروبي، مبينًا أن هذا قد يؤدي إلى تكثيف روسيا لهجماتها الهجينة ضد حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر التقرير أن روسيا ستستغل جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، وبالتالي تهدف إلى خلق انقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا.