بورما: 31 قتيلا و66 جريحا في غارة استهدفت مستشفى بولاية راخين

قتل أكثر من 31 شخصا في غارة جوية شنها الجيش البورمي على مستشفى عام في مدينة مروك-يو بولاية راخين غربي البلاد، وفق ما أفاد به عامل إغاثة ميداني اليوم الخميس، في وقت يصعد فيه المجلس العسكري هجماته قبيل الانتخابات المقرر عقدها هذا الشهر.

ويواصل المجلس العسكري تكثيف ضرباته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية وانقلابه في عام 2021 الذي أنهى عقدا من التجربة الديموقراطية.

وحدد موعد الانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر، مروجا لها باعتبارها مخرجا من القتال، في حين تتعهد الفصائل المتمردة بمنع إجرائها في المناطق التي تسيطر عليها، وتشهد معارك شرسة لاستعادتها.

وقال عامل الإغاثة واي هون أونغ، إن طائرة عسكرية قصفت المستشفى مساء الأربعاء، مؤكدا أن "الوضع مروع للغاية"، وأن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 31 قتيلا، مع توقع ارتفاع العدد. كما أشار إلى تسجيل 68 إصابة في الهجوم.

وخلال الليل، شوهدت ما لا يقل عن 20 جثة ملفوفة بالأكفان وموضوعة على الأرض خارج المستشفى. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم المجلس العسكري للتعليق على الحادثة.