تصعيد جديد.. فنزويلا تتهم واشنطن بـ"السرقة" بعد مصادرة ناقلة نفط

اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بارتكاب "سرقة سافرة" بعد احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية، مؤكدة أنها ستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية بكل حزم، وستتوجه إلى الهيئات الدولية للاعتراض على الخطوة الأميركية.

وجاء التصعيد بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصادرة الناقلة، في قرار أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال ترامب إن السفينة "الأكبر التي تتم مصادرتها" صودرت "لأسباب وجيهة للغاية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحمولتها دون الكشف عن تفاصيل حول مالكيها أو وجهتها.

وعبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه لقرار المصادرة، مدعيا أن الناقلة كانت تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، ومعتبرا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ"نظام مادورو الإرهابي" و"تحرير الشعب الفنزويلي".

وتعتمد فنزويلا بشكل شبه كامل على صادرات النفط الخام، لكنها تواجه عقوبات خانقة تضطرها إلى بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار متدنية، خصوصا للأسواق الآسيوية.

ويخشى مراقبون أن تؤثر مصادرة الناقلة على صادرات النفط الفنزويلية، إذ قد يدفع ذلك المشترين إلى التراجع خشية التعرض للإجراء ذاته.

وتنتج فنزويلا نحو 1.1 مليون برميل يوميا، يذهب معظمها إلى الصين، حسب خبراء.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة، بعدما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتوسيع دور الجيش الأميركي تحت ذريعة "مكافحة عصابات المخدرات"، وأعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى المنطقة.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، جاهزية الجيش للقيام بعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا. وردا على هذه التطورات، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو حشد 4.5 ملايين عنصر من قواته استعدادا لمواجهة أي هجوم محتمل.

وبين التصعيد العسكري والإجراءات الاقتصادية المشددة، تواصل واشنطن الضغط لإسقاط مادورو، فيما يؤكد ترامب أن أيامه "معدودة".