إيرلندا تقلل من حجم القيود على المستوطنات الإسرائيلية: "ستقتصر فقط على البضائع"

متظاهرون في دبلن يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل إثر حربها على غزة (Gettyimages)

قال وزير إيرلندي إن القيود التي تعتزم بلاده فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.

وتعد إيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.

وإيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني.

"الإجراء محدود للغاية"

لكن وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، توماس بيرن، قال إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.

وأضاف في مقابلة "إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".

وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير إيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأميركية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الإيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.

وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته. وقال "من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.

وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من إيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل. وسعت جماعات الضغط في قطاع الأعمال إلى القضاء على الفكرة كليا.

ومع اقتصار مشروع القانون على السلع فقط، لن يطال سوى القليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارا) سنويا.

نائبة لا تزال تريد حظر الخدمات

تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقالت النائبة التي اقترحت مشروع القانون الإيرلندي، فرنسيس بلاك، إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا. وأضافت "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، ولكن هذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".

ودافع بيرن أيضا عن حكومة إيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".

وقال ساعر إن رد الحكومة الإيرلندية كان بطيئا على اقتراح محلي بإعادة تسمية حديقة تحمل اسم حاييم هرتسوغ، وهو رئيس أسبق لإسرائيل نشأ في دبلن.

وانتقد وزراء إيرلنديون الفكرة بشدة، ومنذ ذلك الحين أرجأ مجلس مدينة دبلن اتخاذ القرار بشأن تغيير الاسم.

كما وصف السناتور الأميركي لينزي غراهام إيرلندا بأنها "بالوعة لمعاداة السامية".

مشرع بالبرلمان الأوروبي يرفض تهمة معاداة السامية ويصفها بأنها "هراء"

قال بيرن "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في إيرلندا".

ظلت علاقات إيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر. ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد إيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف إيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.

وحث العضو الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، باري أندروز، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة. وقال "الادعاءات بأن إيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى إيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".

وأُجبر محافظ البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف يوم الأربعاء، على التخلي عن إلقاء كلمة علنية في دبلن من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين اعتراضا على دور البنك المركزي في وقت سابق في بيع سندات إسرائيلية.