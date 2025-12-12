ترامب يدعي أن السلام بغزة ما كان ممكنا "لولا تحييد إيران"

الرئيس الأميركي: "نعمل بجدية بالغة على قضية غزة. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط الآن. 59 دولة تدعم هذا، وهو أمر لم يحدث من قبل".

قصف وخروقات متواصلة من قبل إسرائيل فيما يزعم ترامب أن قطاع غزة يشهد "سلاما" (Getty Images)

ادعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن عملية "السلام" في غزة، باتت ممكنة بعد استهداف القدرات النووية الإيرانية.

جاء ذلك في حديثه لصحافيين، الخميس، في البيت الأبيض حول القضايا الراهنة.

وقال ترامب: "نعمل بجدية بالغة على قضية غزة. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط الآن. 59 دولة تدعم هذا، وهو أمر لم يحدث من قبل".

وفي ما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار في غزة التي بدأت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، علّق الرئيس الأميركي قائلا: "ما يجعل السلام ممكنا هو أن الجميع كانوا يخافون من إيران، أما الآن فقد زال خوفهم منها".

وأضاف أنه "لو لم يتم تحييد إيران فعليا، لما كان بإمكان دول المنطقة التوصل إلى اتفاق".

ووفقا لخطة طرحها ترامب، بدأت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة، تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وبدعم أميركي، خلّفت الحرب لتي شنتها إسرائيل على غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وأكد ترامب أن إيران لم تعد دولة "مخيفة"، وأشار إلى أنهم "دمّروا" جميع قدراتها النووية، معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن إدارة طهران ستعود إلى الأنشطة النووية.

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأضاف: "أنا متأكد من أنهم سيحاولون العودة. لديهم قدرات عالية. ربما يعيدون برامجهم الصاروخية بسرعة، لكن عودتهم ستستغرق وقتا طويلا".

وشدد على تقديمهم دعما كبيرا لإسرائيل في ما يتعلق بإيران، وعلى استمرار هذا الدعم.