غوتيرش يقترح الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوّضا ساميا لشؤون اللاجئين في العالم

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، اقترح الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين في العالم، خلفا للمنتهية ولايته، الإيطالي فيليبو غراندي.

ونقل بيان للأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: "انسجاما مع الفقرة 13 من النظام الساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يسعدني أن أبلغكم بعزمي على اقتراح برهم أحمد صالح من جمهورية العراق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتولي منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين".

وأضاف البيان أن مدة المنصب تمتد 5 سنوات، تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2026، وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2030"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ويعد صالح (65 عاما) شخصية سياسية عراقية بارزة، تتمتع بخلفية أكاديمية ودبلوماسية واسعة، وسبق أن شغل منصب رئيس العراق في الفترة الممتدة بين عامَي 2018 ـ 2022.

وقبل ذلك، كان رئيسا للحكومة في إقليم كردستان شمال العراق، وتولّى مناصب وزارية مهمة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك نائب رئيس الحكومة.

وشغل الإيطالي غراندي المنصب منذ عام 2016، ويمثل اقتراح برهم خلفا له خروجا عن التقليد المتبع بتعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى، وفق وسائل إعلام أميركية.