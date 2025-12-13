أوكرانيا: ويتكوف يلتقي زيلينسكي وكيم جونغ يشيد بجنوده في كورسك

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن بلاده أرسلت هذا العام جنودًا إلى منطقة كورسك الروسية لإزالة الألغام منها، وفق كلمة نقلتها وسائل إعلام رسمية السبت، في اعتراف نادر من بيونغ يانغ بالمهام الخطيرة الموكلة إلى قواتها هناك.

وأرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو التي تمضي قدمًا في غزوها المستمر لأوكرانيا منذ قرابة أربع سنوات، وذلك وفقًا للاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية.

ويقول محللون إن روسيا تقدم بالمقابل لكوريا الشمالية مساعدات مالية وتكنولوجية وغذائية وموارد طاقة تسمح للدولة المعزولة بتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأشاد كيم بعودة فوج هندسي من كورسك، مشيرًا إلى أن الجنود كانوا يكتبون "رسائل إلى بلداتهم وقراهم خلال فترات الاستراحة من عمليات إزالة الألغام"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وذكرت الوكالة أن الفوج عانى من "خسارة مفجعة لتسعة أرواح" خلال فترة الانتشار التي استمرت 120 يومًا وبدأت في آب/أغسطس، بحسب ما قاله كيم في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال للجنود العائدين من روسيا، الجمعة.

ومنح كيم الجنود الراحلين أوسمة الدولة "لإضفاء بريق أبدي" على شجاعتهم.

وخاطبهم قائلا "لقد أظهرتم جميعًا، ضباطًا وجنودًا، بطولة جماعية في التغلب على أعباء عقلية وجسدية لا يمكن تصورها كل يوم تقريبًا".

ووصف بالمعجزة "تحويل منطقة واسعة من مناطق الخطر إلى منطقة آمنة في غضون أقل من ثلاثة أشهر".

ولم تؤكد كوريا الشمالية إلا في نيسان/أبريل أنها نشرت قوات لدعم روسيا وأنها خسرت جنودًا في القتال.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يبتسم ويعانق الجنود العائدين، بعضهم على كراسي متحركة، في الحفل الكبير الذي أقيم في بيونغ يانغ الجمعة.

تحركات دبلوماسية

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتقي بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين في برلين نهاية هذا الأسبوع، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس صحة ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن لقاء ويتكوف مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين نهاية الأسبوع لبحث مفاوضات السلام.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أن برلين ستستضيف القادة، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الاثنين المقبل بعد حضور زيلينسكي منتدى الأعمال الألماني الأوكراني برفقة المستشار فريدريش ميرتس.

وتكثف واشنطن ضغوطها على كييف للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم أرسلوا مؤخرًا إلى واشنطن خطة محدثة تستند إلى مقترح ترامب الأصلي المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب التي بدأت في شباط/فبراير 2022.

ووجهت اتهامات لخطة ترامب التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، بأنها تعكس المطالب الرئيسية لموسكو، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن أراض حيوية لروسيا.

وفكرة انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعارضها موسكو، مدرجة في أحدث نسخة من الخطة الأميركية.

وقال مصدر رفيع مطلع على الأمر لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من كانون الثاني/يناير 2027 بموجب أحدث خطة أميركية.

وفي الوقت نفسه، يطالب الأوروبيون والأوكرانيون الولايات المتحدة بتقديم "ضمانات أمنية" لهم قبل أن تتفاوض أوكرانيا على أي تنازلات إقليمية، وفق ما ذكرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة.