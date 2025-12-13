إيران: اعتقال ناشطة حائزة على نوبل للسلام

قال مؤيدون للناشطة، نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2023، إن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليها.

وأفادت مؤسسة تحمل اسمها بأنه قد تم احتجازها، الجمعة، خلال مراسم تأبين لمحام في مجال حقوق الإنسان عُثر عليه مؤخرا ميتًا في ظروف مثيرة للشكوك.

واعترف مسؤول محلي بتنفيذ عمليات اعتقال، إلا أنه لم يحدد اعتقال محمدي (53 عامًا). ولم يتضح ما إذا كانت السلطات ستعيدها فورًا إلى السجن، حيث كانت تقضي عقوبة إلى أن تم الإفراج عنها بشكل مؤقت في كانون الأول/ ديسمبر 2024 لأسباب صحية.

ووصف مؤيدوها أنها قد تعرضت "لعملية اعتقال عنيفة في وقت سابق اليوم من جانب قوات الأمن والشرطة"، وأضافوا أن "ناشطين آخرين قد جرى اعتقالهم أيضًا".

وكان مؤيدوها قد حذروا، منذ أشهر، من أن محمدي معرضة لخطر إعادتها إلى السجن بعد حصولها على إطلاق سراح مؤقت من السجن.

بدورها، قالت لجنة نوبل النرويجية إنها "تشعر بقلق عميق" بسبب اعتقال محمدي.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها "تدعو السلطات الإيرانية إلى توضيح مكان محمدي على الفور وضمان سلامتها وإطلاق سراحها بدون شروط".