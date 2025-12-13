إيطاليا: احتجاجات في بولونيا ضد مشاركة فريق إسرائيلي بمنافسات أوروبية

أفادت التقارير أن المحتجين انطلقوا حاملين الأعلام الفلسطينية من حديقة باركر لينون قرب سان دوناتو قبل المباراة للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق الإسرائيلية في المنافسات الرياضية الدولية.

صورة من احتجاج سابق في بولونيا ضد الاحتلال (Getty images)

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، الجمعة، احتجاجا على فريق هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي قبل مباراته ضد فريق فيرتوس بولونيا ضمن الجولة الـ15 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأفادت التقارير أن المحتجين انطلقوا حاملين الأعلام الفلسطينية من حديقة باركر لينون قرب سان دوناتو قبل المباراة للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق الإسرائيلية في المنافسات الرياضية الدولية.

احتجاجات ضد مشاركة فريق إسرائيلي بمنافسات أوروبية



وأطلق المحتجون الألعاب النارية ورددوا هتافات مثل "غزة حرة" و"الحرية لفلسطين".

وانتهى مسير الاحتجاج سلميا في ميدان 8 أغسطس إذ أغلقت قوات الأمن الإيطالية الطرق المؤدية إلى الملعب.

جدير بالذكر أنه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين قبل مباراة أخرى ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة بين فيرتوس بولونيا ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في بولونيا الإيطالية.