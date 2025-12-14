في حديثه من أمام أحد المستشفيات لقناة "7NEWS" الأسترالية، كشف مصطفى، أن ابن عمه، أحمد الأحمد، البالغ من العمر 43 عاما، هو من أنقذ "أرواحًا لا تُحصى عندما تصدى للمسلح".

أشاد كبار المسؤولين في أستراليا بشجاعة المواطن المسلم من أصول سورية أحمد الأحمد، واصفين إياه بـ"البطل"، وذلك بعد تمكّنه من نزع سلاح أحد منفذي الهجوم المسلح الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة نحو 29 آخرين.

أحمد الأحمد

ووقعت الحادثة، الأحد، أثناء احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، حيث أعلن رئيس وزراء الولاية، كريس مينز، مقتل أحد المهاجمين.

توثيق لعملية التصدي ونزع سلاح أحد منفذي الهجوم

وقال مفوض شرطة الولاية، مال لانيون، في تصريحات صحافية، إن 29 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا في الهجوم.

أحمد الأحمد.. مسلم أسترالي من أصول سورية يتصدّى لمنفذ عملية شاطئ بوندي في سيدني



التفاصيل: https://t.co/n6B4vcVruX pic.twitter.com/jL2QRXEz6X — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

الحادثة حظيت بتغطية كبيرة في الإعلام الأسترالي والعالمي، وكان لافتا شجاعة المسلم الأسترالي من أصول سورية أحمد الأحمد، الذي انقض على أحد المسلحين ونزع منه سلاحه، ما تسبب في إرباك المسلحين وتسهيل تحييدهم.

وفي حديثه من أمام أحد المستشفيات لقناة "7NEWS" الأسترالية، كشف مصطفى، أن ابن عمه، أحمد الأحمد، البالغ من العمر 43 عاما، هو من أنقذ "أرواحًا لا تُحصى عندما تصدى للمسلح".

وأُصيب الأحمد برصاصتين خلال هجومه على منفذ العملية، وهو أب لطفلين وصاحب متجر فواكه في منطقة ساذرلاند، لم تكن لديه أي خبرة سابقة في استخدام السلاح.

وأضاف مصطفى أن ابن عمه مرّ بالمكان مصادفة، لكنه قرر التدخل فور وقوع الهجوم، قائلا: هو الآن في المستشفى ولا نعرف بدقة ما يجري في الداخل، لكننا نأمل أن يكون بخير.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض الأحمد، على أحد المسلحين بشاطئ بوندي ونزع سلاحه.

كما يُظهر الفيديو لحظات من إطلاق المسلح النار، وانقضاض الأحمد، عليه من الخلف وتطويقه بذراعيه لمحاولة انتزاع سلاحه.

وفي الفيديو، يظهر أيضا أن الأحمد، أصيب بطلقتي رصاص في يده وذراعه، من المسلح الآخر، على الأرجح، الذي كان يقف على جسر قريب منه.

مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، اعتبر الحادث بأنه "صادم وغير مألوف في أستراليا"، وفق ما ذكرته هيئة البث الأسترالية الرسمية "آي بي سي".

ووصف مينز، لحظات تجريد المسلح من سلاحه بأنها "أكثر المشاهد التي لا تُصدق في حياتي".

وقال: "هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك في أن الكثيرين على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بجميع المدنيين الذين حاولوا تقديم المساعدة ووصفهم بـ"الأبطال".

وأضاف ألبانيز: "لقد رأينا اليوم أستراليين يهرعون نحو الخطر لمساعدة الآخرين"، في إشارة إلى ما قام به الأحمد.

وفي السياق ذاته، أدانت الجاليات المسلمة في أستراليا الهجوم المسلح، حيث أعرب المجلس الوطني للأئمة بأستراليا، في بيان، عن إدانته للهجوم وتضامنه مع ضحايا الهجوم وذويهم. ودعا المجلس إلى محاسبة منفذي الهجوم.