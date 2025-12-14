أوكرانيا تتهم روسيا بقصف سفينة تركية في البحر الأسود وتهدد بالرد

زيلينسكي: "استهداف هذه السفن، التي لا علاقة لها بالحرب، يُعد تحديا مباشرا من روسيا للعالم أجمع. وسنعمل مع شركائنا لتحديد كيفية الرد على ذلك. وسيكون هناك رد بالتأكيد".

اتهمت أوكرانيا نظيرتها روسيا بأنها قصفت السبت بواسطة مسيرة سفينة شحن تركية في البحر الأسود على متنها 11 مواطنا تركيا، وذلك غداة ضربة جوية روسية قالت كييف إنها ألحقت أضرارا بسفينة نقل تركية أخرى قرب ميناء أوديسا.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان، إن ضربة السبت لم تسفر عن جرحى وأصابت في البحر السفينة "فيفا" فيما كانت تنقل زيت دوار الشمس إلى مصر، موضحة أن السفينة واصلت طريقها إلى وجهتها المحددة.

وأضافت أن السفينة كانت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا، لكن خارج مدى الدفاعات الجوية الأوكرانية.

واتهمت البحرية روسيا بانتهاك القوانين البحرية "بشكل سافر".

وندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم، متعهدا الرد عليه.

وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية "كان ذلك اعتداء على الأمن الغذائي"، معتبرا أن "استهداف هذه السفن، التي لا علاقة لها بالحرب، يُعد تحديا مباشرا من روسيا للعالم أجمع. وسنعمل مع شركائنا لتحديد كيفية الرد على ذلك. وسيكون هناك رد بالتأكيد".

وفي وقت سابق السبت، حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، بعد سلسلة ضربات في الأسابيع الأخيرة.

وألحقت غارة جوية روسية الجمعة أضرارا بسفينة تركية قرب أوديسا في منطقة البحر الأسود، على ما أعلنت كييف والشركة المشغلة للسفينة الجمعة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من طرح إردوغان القضية شخصيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة في تركمانستان.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت هجمات عدة ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود، بعضها نُفّذ بمسيّرات وأعلنت كييف المسؤولية عنها.