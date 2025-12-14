مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في جامعة براون الأميركية

لم يتمكن المسؤول، الذي أشار إلى مقتل شخصين على الأقل، من مناقشة تفاصيل التحقيق الجاري علنا، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون في إطلاق نار بجامعة براون بولاية رود أيلاند الأميركية السبت، حسبما قال مسؤولون في إنفاذ القانون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال عمدة مدينة بروفيدنس، بريت سمايلي، في مؤتمر صحافي "أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وهناك ثمانية مصابين حالتهم حرجة".

وأضاف "ليس لدينا مطلق نار قيد الاحتجاز حتى الآن".

وأصدرت الجامعة المنتمية لرابطة "آيفي ليج" تنبيها بوجود مطلق نار نشط، وحثت الطلاب والموظفين على الاحتماء خلال اليوم الثاني للامتحانات النهائية.

ولم تصدر الشرطة تفاصيل حول عدد الضحايا أو حالاتهم أو ملابسات إطلاق النار.

ولم يتمكن المسؤول، الذي أشار إلى مقتل شخصين على الأقل، من مناقشة تفاصيل التحقيق الجاري علنا، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي البداية، أبلغ مسؤولو الجامعة الطلاب والموظفين بأنه تم احتجاز مشتبه به، قبل أن يعودوا ويقولوا لاحقا إن هذا ليس صحيحا وأن الشرطة ما زالت تبحث عن مشتبه به أو مشتبه بهم، وفقا للتنبيهات الصادرة عبر نظام الإخطار بالطوارئ الخاص بجامعة براون.

وأصدرت شرطة مدينة بروفيدنس تعليمات جاء فيها "احتموا في أماكنكم، وتجنبوا المنطقة حتى إشعار آخر".