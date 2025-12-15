الجنائية الدولية ترفض اعتراض إسرائيل على أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

بحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات، طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الاعتراض الإسرائيلي ضد أوامر الاعتقال الصادرة ضدّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت.

ويفيد القرار بأن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت "لا تزال قائمة".

وتتذرع إسرائيل في اعتراضها بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بإخطار جديد أي إحالة جديدة، في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، استنادا إلى أن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشكّل "وضعا جديدا".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضدّ نتنياهو وغالانت.

وفي 5 شباط/ فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 آذار/ مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

واعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

تحقيق الجنائية الدولية عام 2018

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تطالب فيه بالتحقيق في "الجرائم المرتكبة والمستمرة في ارتكابها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو 2014".

وفي آذار/ مارس 2021، أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إخطاره لإسرائيل إلى أن التحقيق الأولي للجرائم المرتكبة في فلسطين، يشمل الفترة من 13 حزيران/ يونيو 2014 وما بعدها.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، طلبت خمس دول أعضاء في المحكمة، هي جنوب إفريقيا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي، فتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.