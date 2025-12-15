تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود

وزارة الدفاع التركية، ذكرت أن راداراتها رصدت جسما يقترب من المجال الجوي التركي، فوق البحر الأسود، وأنه وُضع تحت المراقبة ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة، بعد رصدها فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، أن راداراتها رصدت جسما يقترب من المجال الجوي التركي، فوق البحر الأسود، وأنه وُضع تحت المراقبة ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة.

وأشار البيان إلى تفعيل مهمة رد فعل طارئ لمقاتلات "إف-16" التابعة لكل من الجيش التركي ولحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك لضمان أمن المجال الجوي.

وأضاف: "جرى تحديد أن الأثر الجوي المذكور هو طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة خارج المناطق السكنية، وذلك لتجنب وقوع أي حادث سلبي".

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع التركية أية تفاصيل تتعلق بنوع المسيرة والوجهة التي قدمت منها.

ويأتي هذا الحادث بعدما حذر الرئيس التركيـ رجب طيب إردوغان، السبت، من تحول البحر الأسود الى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك إثر ضربات عدة طالت سفنا في الأسابيع الاخيرة.