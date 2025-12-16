إيران:مقتل 3 عناصر شرطة ومدني في اشتباك مسلح بمحافظة كرمان

يعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، إذ قتل قبل أيام ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في اشتباك مع مسلحين في المناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة ومدني واحد خلال اشتباك مسلح وقع في محافظة كرمان.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن ثلاثة من عناصر الأمن وقوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى مدني واحد، استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة فرج على طريق زاهدان-فرج.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون تواصل متابعة الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوكالة أن قوات الشرطة المتمركزة عند نقطة التفتيش كانت تقوم بمهام لتأمين مركز النقل في المنطقة عندما تعرضت لهجوم من قبل العناصر المسلحة، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع وضمان الأمن في المنطقة ومتابعة كافة جوانب الحادث.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، إذ قتل قبل أيام ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في اشتباك مع مسلحين في المناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن عناصر من مقر "القدس" التابع لحرس الحدود الثوري قتلوا خلال الاشتباك في منطقة لار الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشتان جنوب شرقي البلاد.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم نفذته ما وصفتها بالمجموعات الإرهابية والمعادية، قرب زهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان من المناطق المضطربة في إيران، حيث تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، بما في ذلك جماعة "جيش العدل" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.