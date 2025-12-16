ترامب: "نتحقق من احتمال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن إدارته تفحص ما إذا كانت إسرائيل قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عقب اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقته برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "جيدة جدًا".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، إن إدارته "تتحقق" مما إذا كانت إسرائيل قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عندما اغتالت القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، في قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع صحافيين في المكتب البيضاوي، حيث سُئل عن تقارير تحدثت عن توبيخه لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية عملية الاغتيال التي أدت لاستشهاد 4 أشخاص.

وردّ ترامب بالقول: "لا، إسرائيل وأنا انسجمنا بشكل ممتاز".

وأضاف أن علاقته مع نتنياهو "كانت بوضوح جيدة جدًا"، وتابع: "قضينا على إيران ومَحَونا التهديد النووي الإيراني"، معتبرًا أن هذه الخطوات ساهمت، بحسب تعبيره، في "جلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وتطرّق ترامب إلى ملف "نزع السلاح"، وقال: "في حالة حماس، قالوا إنهم سيتخلون عن سلاحهم، وسنرى إن كان هذا صحيحًا أم لا".

وأضاف بشأن حزب الله أن التنظيم كان "مشكلة في لبنان"، قبل أن يردف: "سنرى ما الذي سيحدث هناك لاحقًا".

كما تحدث ترامب عن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، وقال: "بطريقة ما، هذا الجسم يعمل بالفعل. وبقوة كبيرة جدًا. لكنه سيزداد قوة، وتنضم إليه دول أخرى. هي بالفعل في الداخل، وسترسل بعض الجنود الذين سأطلبهم".

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي وقع، السبت، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني في تدمر، قال ترامب إنه لا يزال "يؤمن بسورية".

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع "يشعر بسوء شديد حيال ما حدث"، وقال: "هو يعمل على الأمر، إنه رجل قوي"، مرجّحًا أن يكون الهجوم مرتبطًا بتنظيم داعش، وأضاف: "لا بد أن يكون ذلك مرتبطًا بداعش".

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ، النظر في إطلاق سراح رجل الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، المدان في هونغ كونغ بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وقال ترامب للصحافيين: "أشعر بحزن شديد. تحدثت إلى الرئيس شي بهذا الشأن، وطلبت منه أن ينظر في إطلاق سراحه"، مضيفًا: "إنه رجل مسن وليس بصحة جيدة. قدمت هذا الطلب وسنرى ما سيحدث"، دون أن يحدد توقيت الطلب.

كما أعلن ترامب أنه ينوي مقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، متهمًا إياها بالتشهير عبر "تركيب مقطع مصوّر مضلل". وقال: "سنرفع هذه الشكوى على الأرجح بعد ظهر اليوم أو صباح الغد".