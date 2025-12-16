من اتفاق وقف النار بغزة إلى عودة ترامب للبيت الأبيض: أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في عام 2025

بين عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار الحرب في أوكرانيا، واستعار النزاع في السودان؛ تستعرض المادّة الإخبارية أبرز عشرة أحداث شهدها العام 2025.

شهد عام 2025 العديد من الأحداث المحورية حول العالم، مثل اتفاق الهُدنة في قطاع غزة المنكوب، وعودة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إلى البيض الأبيض، واشتداد حدّة النزاع في السودان، فضلا عن الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيّرات المناخ، بالإضافة إلى غيرها من الأحداث.

وفي ما يلي أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام الجاري، والذي شارف على نهايته؛

اتّفاق وقف النار في قطاع غزة

وفي قطاع غزة، أسفرت الضغوط الأميركية عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد عامين من حرب مدمرة، شنّتها إسرائيل، عقب هجوم غير مسبوق نفذته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأتاح هذا الاتفاق الذي استند إلى "خطة سلام" مقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إطلاق سراح حماس للرهائن المحتجزين لديها في القطاع، أحياءً وأموات، في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كذلك، أتاحت دخولا متزايدا للمساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم أنّها لا تزال أقلّ بكثير من حاجات السكان، وفقا للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية.

أطفال في قطاع غزة، في ظلّ ظروف كارثية (Getty Images)

ويبدو أن المفاوضات على المرحلة اللاحقة من الاتفاق، وبخاصة نزع سلاح حماس، ستكون حساسة للغاية، فيما تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بشكل يوميّ.

وضمن مواصلة عدوانها، نفّذت إسرائيل سلسلة من الضربات العنيفة على قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، زاعمة أنّها ترد على هجمات لحماس.

وبموازاة ذلك، تستمر التوترات الإقليمية في التصاعد مع استمرار الضربات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان.

وفي خضمّ النزاع بين إسرائيل وحماس من جهة، وبينها وبين حزب الله من جهة ثانية، نفذت إسرائيل هجوما لم يسبق له مثيل على إيران في 13 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرّت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة، عبر توجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وفي أيلول/ سبتمبر، شنّت إسرائيل غارات غير مسبوقة على أراضي قطر، مستهدفة مسؤولين في حركة حماس كانوا مجتمعين في مجمع سكنيّ في الدوحة.

ترامب؛ العودة المدوية

اتخذ الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، مجموعة إجراءات تتوافق مع عقيدته "أميركا أولا"، مدعّما إياها بعدد كبير من الأوامر التنفيذية، رغم أنّ المحاكم علّقت عددا من قراراته.

ومن هذه الإجراءات ما أدى إلى حرب تجارية، بينما أسفر غيرها عن عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين غير نظاميين، وتفكيك قطاعات كاملة في الحكومة الفدرالية.

الرئيس الأميركيّ، ترامب (Getty Images)

وبحسب المعارضين، شكّلت تصرفات ترامب تحديا وزعزعة للحقوق الأساسية ولنقاط قوة أخرى في الولايات المتحدة. ومن الإجراءات التي اتخذها، إرسال قوات الحرس الوطني إلى عدّة مدن رئيسية يقودها ديمقراطيون، وترهيب وسائل الإعلام، ومحاربة برامج التنوع والشمول.

غير أنّ استطلاعات الرأي، تظهر تزايد السخط لدى الأميركيين بشأن العديد من القضايا الاقتصادية، وبخاصة ارتفاع كلفة المعيشة. كما وضعت الهزائم القاسية التي مُني بها حزبه في الانتخابات المحلية في نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكاليفورنيا الجمهوريين في موقف حرج، قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في خريف سنة 2026.

تصاعُد النزاع في السودان... "حرب الفظائع"

ودخلت الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منعطفا جديدا، مع سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد محاصرتها لمدة 18 شهرا.

وأفادت الأمم المتحدة عن وقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان إبان سقوط المدينة. ووصفت شهادات أوردتها وسائل إعلام مختلفة، أو نُشرت عبر مواقع التواصل مدعومة بمقاطع مصوّرة، فظائع في المدينة التي كانت آخر معقل رئيسي للجيش في إقليم دارفور غرب البلاد.

وأعادت هذه المجازر إحياء شبح حرب دارفور التي شهدت أسوأ الفظائع في مطلع القرن الحادي والعشرين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إعدامات تُرتكب على أساس عرقي على يد قوات الدعم السريع المنبثقة مما كان يُعرف حينها باسم ميليشيا الجنجويد.

نازحون في السودان (Getty Images)

وبعد سقوط الفاشر، أصبحت جميع عواصم ولايات دارفور الخمس تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وامتدت المعارك إلى إقليم كردفان المجاور الذي يتنازع الطرفان السيطرة على مواقع حيوية فيه، والذي يشكل صلة وصل استراتيجية.

ومن شأن توسع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان تقسيم السودان فعليا إلى محور شرقي غربي، إذ تسيطر هذه القوات على غرب السودان وقسم من الجنوب، فيما يحتفظ الجيش بسيطرته على شمال البلاد وشرقها.

وتصف الأمم المتحدة هذا النزاع بـ"حرب الفظائع".

جهود حثيثة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا

وشكّلت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، نقطة انطلاق جهود جدية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي انطلقت بعد عملية عسكرية روسيى شنّتها في شباط/ فبراير 2022.

وترافقت هذه الجهود مع رضا ترامب عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تارة، وسخطه عليه تارة أخرى، في سلوك اعتمده أيضا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي شباط/ فبراير، وبّخ ترامب ونائبه جاي دي فانس الرئيس الأوكراني مباشرة أمام الإعلام في البيت الأبيض. واتهماه بإهانة الولايات المتحدة.

ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا (Gettyimages)

وجرت محادثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول وقمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، غير أنّ كل ذلك لم يسفر عن أي تقدّم باتجاه السلام.

وفيما يواصل الكرملين رفضه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويحافظ على مطالبه بتنازل أوكرانيا عن أراضٍ يحتلها، أعلنت واشنطن في تشرين الأول/ أكتوبر عقوبات على قطاع النفط الروسي.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، أُجريت مفاوضات دولية بناء على خطة أميركية، اعتبرت كييف وحلفاؤها أنّ النسخة الأولية منها منحازة لموسكو. لكن مفاوضات بين الأميركيين والأوروبيين منتصف كانون الأول/ ديسمبر أحرزت تقدما، بحسب الطرفين.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل الجيش الروسي تقدمه في الشرق، بعدما تمكّن في آذار/ مارس من صد القوات الأوكرانية بشكل كامل في منطقة كورسك الروسية الحدودية.

وضاعفت موسكو ضرباتها على منشآت للطاقة وشبكة سكك حديد في أوكرانيا، بينما استهدفت كييف منشآت نفطية في روسيا.

حرب تجارية دولية

ويرى ترامب أنّ التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة ومختلف دول العالم غير عادلة لبلده، وانطلاقا من الافتراض ذلك فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة، تختلف باختلاف البلد.

كما فرض تعريفات جمركية محددة على قطاعات تعتبر لإستراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والنحاس.

وبينما قابلت الدول المستهدَفة هذه الإجراءات بتدابير تجارية انتقامية، جرت مفاوضات صعبة أدّت إلى اتفاقات عدة، من بينها اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وآخر مع الصين في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ما مثّل بداية هدنة في صراع هزّ الاقتصاد العالمي.

خلال لقاء بين الرئيسين الأميركيّ والصينيّ (Gettyimages)

ولكن المفاوضات الثنائية مع المكسيك لم تنجح بعد، بينما عُلقت تلك الجارية مع أوتاوا، بعد إعلان مناهض للحمائية في كندا اعتبره ترامب مسيئا.

وفي ظل الضغوط لخفض تكلفة المعيشة على الأميركيين، وافق ترامب في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر على إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الغذائية، مثل القهوة ولحم البقر المستورد.

بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية

في الثامن من أيار/مايو، أصبح روبرت فرانسيس بريفوست (69 عاما)، أول بابا أميركي بعد وفاة سلفه فرنسيس الذي كان مستشاره الموثوق. وتصاعد الدخان الأبيض معلنا انتخاب الرئيس الـ267 للكنيسية الكاثوليكية في نهاية مجمع للكرادلة استمر أقل 24 ساعة في كنيسة سيستين.

بات روبرت فرانسيس بريفوست، أوّل بابا أميركي (Gettyimages)

واتخذ الرجل المولود في شيكاغو والمصنّف من الكرادلة المعتدلين، اسم لاوون الـ14. ويسير البابا الجديد الذي كان مبشرا في البيرو لنحو 20 عاما وحصل على الجنسية البيروفية، على خطى سلفه الأرجنيتيني مركّزا على القضايا الاجتماعية، بشكل خاص لصالح الفقراء والمهاجرين والبيئة.

بموازاة ذلك، قدم تنازلات للأوساط المحافظة، فأعاد السماح بإقامة القداس التقليدي في الفاتيكان، بعد ثلاث سنوات من فرض قيود عليه. واستبعد، على المدى القريب، رسامة نساء شماسات أو الاعتراف بزواج المثليين.

احتجاجات "الجيل زد"

وفي آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، قام الشباب من الجيل زد اذلين تقلّ أعمارهم عن 30 عاما، بتحرّكات واسعة النطاق ضدّ ظروف المعيشة، وحجب شبكات التواصل الاجتماعي، وفساد النخبة.

وتظاهروا في البيرو ضد انعدام الأمن والطبقة السياسية. كما نظموا احتجاجات في المغرب إلى أن التزمت السلطات بتسريع الإصلاحات الاجتماعية.

مُحتجّون من حركة جيل زد في المغرب (Gettyimages)

وفي دول أخرى، تحوّلت الاحتجاجات التي قُمعت بقوة إلى تحدّ أوسع للسلطات. وبعد أعمال شغب في النيبال، اضطر رئيس الحكومة الماوي كي بي شارما أولي إلى الاستقالة. وفي مدغشقر، أدت الحركة الاحتجاجية إلى إطاحة الجيش بالرئيس أندري راجولينا الذي فرّ إلى خارج البلاد.

وفي تنزانيا، شارك الشباب بشكل كبير في تظاهرات أعقبت الانتخابات، وقُمعت بوحشية.

وتحوّل علم القراصنة المستوحى من قصة الرسوم المتحركة اليابانية "وان بيس" والذي غالبا ما يحمله المتظاهرون، إلى رمز للنضال ضد القمع في العديد من القارات.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

وأنفقت شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات ناشئة متخصصة مبالغ كبيرة لتمويل النمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لشركة غارتنر الأميركية، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى حوالى 1,5 تريليون دولار في العام 2025 (بزيادة قدرها 50 في المئة في عام واحد)، كما من المتوقع أن يتجاوز تريليوني دولار في العام التالي.

غير أنّ التقييمات الفلكية لسوق الأسهم في هذا القطاع، حيث ارتفعت قيمة شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 5 تريليونات دولار، أثارت مخاوف في الأسواق من احتمال حدوث فقاعة مضاربة. ويعني ذلك ارتفاع أسعار الأصول مدفوعا بتوقعات مستقبلية مبالغ فيها تنتهي بانفجار فقاعة ارتفاع الأسهم، ومن ثم تتراجع الأسعار وتنخفض إلى مستويات ما قبل الفقاعة.

ذراع تحكم عن بعد حساسة للقوة معروضة خلال مؤتمر للتكنولوجيا في تايوان (Gettyimages)

وتزايدت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في ظل أمثلة كثيرة على تضليل إعلامي أدى دورا مساهما فيه، واتهامات بانتهاك حقوق النشر وعمليات تسريح جماعي، خصوصا في شركة أمازون.

حتى أنّ والدَي مراهق انتحر في كاليفورنيا، اتهما برنامج ChatGPT التابع لشركة AI بتشجيعه وتقديم نصائح محددة ساعدته على ذلك. ومنذ ذلك الحين، عزّزت الشركة الناشئة ضوابط الرقابة، بينما سنّت ولاية كاليفورنيا تشريعات تنظم استخدام برامج الدردشة الآلية.

غارات أميركية في الكاريبي والهادئ

وفي آب/ أغسطس، بدأت الولايات المتحدة حملة ضربات استهدفت خصوصا قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تحت شعار مكافحة تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

ورفضت وزارة العدل الأميركية اتهامات بالقيام بعمليات إعدام "خارج نطاق القضاء" وجهها إليها مسؤول كبير في الأمم المتحدة، مؤكدة أنّ الضربات "قانونية".

طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركيّ خلال تأهّبها بالمنطقة (Gettyimages)

وأدت هذه الحملة إلى تصعيد التوترات الإقليمية، خصوصا مع فنزويلا التي قالت إنّها ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، والاستيلاء على احتياطيات النفط في البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة ما يسمّى "كارتيل دي لوس سوليس" (كارتيل الشمس)، الذي صنفته الشهر الماضي "منظمة إرهابية مرتبطة بالمخدرات"، وأعلنت عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ظواهر جوية متطرّفة

شهد العام 2025 فيضانات قاتلة وعواصف قوية وغيرها من الظواهر المناخية المتطرّفة الناتجة عن النشاط البشري، والتي باتت أكثر تواترا وفتكا وتدميرا، وفقا للعلماء.

وأدى الإعصار ميليسا وهو أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت الكاريبي، إلى تدمير مناطق بأكملها في جامايكا وإلى إغراق هايتي وكوبا بالمياه لأيام.

أهال منكوبون عقب الفيضانات في إندونيسيا (Gettyimages)

وفي جنوب شرق آسيا وسريلانكا، استمر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن غزارة أمطار غير مسبوقة منذ 2012، إذ تجاوز عدد القتلى الألف في إندونيسيا وحدها، فيما بات إيصال المواد الغذائية إلى مئات آلاف المنكوبين في الكثير من المناطق المعزولة أولوية ملحّة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، اشتدت حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا، حيث سُجلت مساحة قياسية من الأراضي المحترقة خلال فصل الصيف. وشهد الساحل الفرنسي المطل على البحر الأبيض المتوسط، أسوأ حرائق منذ 50 عاما.

وفي الولايات المتحدة، أدت حرائق أشعلتها صواعق في منتصف تموز/ يوليو إلى إغلاق الحافة الشمالية لوادي غراند كانيون الشهير (أريزونا) لبقية الموسم السياحي.