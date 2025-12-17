ترامب يقر بتراجع نفوذ إسرائيل في واشنطن ويدعو لمواجهة "التطرف الإسلامي"

أوضح ترامب أن إسرائيل كانت تملك أقوى جماعة ضغط قبل 15 عاما، وكانت لها السيطرة التامة على الكونغرس، لكنها فقدت ذلك الآن، مشيرا إلى أن استمرار القتال في قطاع غزة يضر بنفوذها السياسي رغم تحقيقها انتصارات ميدانية.

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتراجع النفوذ السياسي لإسرائيل في الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد، مؤكدا أنه قدم الكثير لدعم دولة إسرائيل، بما في ذلك الضربات التي استهدفت مواقع نووية في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.

وأوضح ترامب أن إسرائيل كانت تملك أقوى جماعة ضغط قبل 15 عاما، وكانت لها السيطرة التامة على الكونغرس، لكنها فقدت ذلك الآن، مشيرا إلى أن استمرار القتال في قطاع غزة يضر بنفوذها السياسي رغم تحقيقها انتصارات ميدانية.

وحذر من تنامي مظاهر معاداة السامية داخل الساحة السياسية الأميركية، وخصوصا في الكونغرس.

وفي جانب آخر، دعا ترامب إلى حرب دولية ضد ما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي المتطرف"، في أعقاب مقتل 15 شخصا برصاص مسلح في مهرجان حانوكا اليهودي في سيدني، مشددا على ضرورة توحد الدول لمواجهة قوى الشر، مع إرسال رسائل دعم وصلوات للمتضررين من الهجوم الإرهابي والمعادي للسامية.

توترات وإنتقادات داخل إدارة ترامب وكشف مواقف المسؤولين

كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلس، عن وجود توترات داخل إدارة الرئيس ترامب بشأن ملفات مهمة تتراوح بين تطبيق قوانين الهجرة وتقليص حجم الحكومة.

وفي تصريحات نشرتها مجلة "فانيتي فير"، وصفت وايلس ترامب، الذي يمتنع عن شرب الكحول، بأنه يمتلك "شخصية شاربيها" ويميل للانتقام من من يعتبرهم أعداء له.

كما أشارت إلى نائب الرئيس جيه دي فانس، واصفة إياه بأنه كان "من أصحاب نظريات المؤامرة على مدى عقد"، ورأت أن تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له كان "سياسيا إلى حد ما" ومدفوعا بحملته لمجلس الشيوخ وليس بالمبادئ.

وانتقدت وايلس أيضا طريقة تعامل الملياردير إيلون ماسك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكذلك استجابة وزيرة العدل بام بوندي في بادئ الأمر للإفراج المزمع عن ملفات جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.