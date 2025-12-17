تصعيد بالكاريبي: ترامب يفرض حصارا بحريا على ناقلات النفط الفنزويلية

وصفت الحكومة الفنزويلية القرار بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع"، معتبرة أن واشنطن تسعى لفرض حصار عسكري بحري بهدف "سرقة الثروات الوطنية".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حصار بحري على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تغادر فنزويلا أو تتجه إليها، في خطوة جديدة لتصعيد حملة الضغط على كراكاس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه أصدر أمرا بفرض حصار "كامل وشامل" على هذه السفن، مؤكدا أن الوجود البحري الأميركي في الكاريبي "سيزداد حجما".

في المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية القرار بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع"، معتبرة أن واشنطن تسعى لفرض حصار عسكري بحري بهدف "سرقة الثروات الوطنية".

وأكدت كراكاس أن الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في الكاريبي، والذي تعلنه واشنطن ضمن جهود مكافحة تهريب المخدرات، يستهدف فنزويلا بشكل خاص.

وتتهم الولايات المتحدة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، باستخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير مشروعة، وتعتبره رئيسا "غير شرعي"، بينما ترى فنزويلا أن هذه التحركات جزء من خطة لإطاحة مادورو والسيطرة على النفط الفنزويلي.

ويأتي التصعيد بعد أسابيع من تحليق طائرات عسكرية قبالة السواحل الفنزويلية وضرب قوارب تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات، إضافة إلى الاستيلاء على ناقلة نفط أثناء مغادرتها البلاد.

وكانت فنزويلا قد نددت أمام مجلس الأمن بما وصفته «سرقة» ناقلة نفط في ديسمبر الماضي خلال عملية عسكرية أميركية. ولم يوضح ترامب نوع النفط أو الأراضي التي تحدث عنها، رغم أن فنزويلا أمّمت قطاع النفط منذ سبعينات القرن الماضي، وعززت سيطرة الدولة عليه في عهد هوغو تشافيز عبر شركة PDVSA.

اقتصاديا، يحذر خبراء من أن الاستيلاء على صادرات النفط قد يشل الاقتصاد الفنزويلي المتعثر، ويؤدي إلى أزمة حادة في الغذاء والدواء.

وتنتج فنزويلا نحو مليون برميل يوميا، لكنها تخضع منذ 2019 لعقوبات تجبرها على بيع نفطها بخصومات كبيرة في السوق السوداء، خصوصا للصين.

وفي هذا السياق، أكدت شركة "شيفرون" الأميركية أن عملياتها في فنزويلا مستمرة بموجب إعفاء خاص وتلتزم بالقوانين المعمول بها.