جرحى في غارات روسية وأوكرانية... المفوضية الأوروبية: الأيام المقبلة حاسمة لتمويل كييف

يشكّل تمويل أوكرانيا خلال السنتين المقبلتين في حربها مع روسيا أحد المواضيع الرئيسية على جدول أعمال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته الخميس والجمعة في بروكسل.

ذكرت السلطات الأوكرانية والروسية اليوم الأربعاء، أن عدة أشخاص أصيبوا الليلة الماضية، في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة من قبل الجانبين المتصارعين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، تم نقل رجلين إلى المستشفى بعد غارة جوية بطائرة مسيرة ليل الثلاثاء-الأربعاء، طبقا لما ذكرته إدارة المدينة. وكان أحد الضحايا في حالة حرجة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار جنوب البلاد أن شخصين أصيبا بسبب تساقط حطام طائرة مسيرة.

وتردد أن العديد من المباني السكنية في حي سلافيانسكي تضررت. وقال مسؤولون إن اثنين من خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي تعرضا للضرر، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 13 ألف شخص.

وفي السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء على ضرورة أن يتخذ الاتحاد قرارا بشأن تمويل أوكرانيا أثناء قمة حاسمة له هذا الأسبوع، في وقت يواجه قادته ضغوطا للموافقة على خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة.

وقالت فون دير لايين لنواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا "لا يوجد تحرّك للدفاع عن أوروبا أهم من دعم الدفاع الأوكراني. ستكون الأيام المقبلة حاسمة لضمان ذلك. يعود لنا أن نختار كيفية تمويل معركة أوكرانيا".

ويشكّل تمويل أوكرانيا خلال السنتين المقبلتين في حربها مع روسيا أحد المواضيع الرئيسية على جدول أعمال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته الخميس والجمعة في بروكسل.

ومن الخيارات المطروحة لذلك استخدام أرصدة البنك المركزي الروسي المجمّدة في أوروبا، والمودع معظمها في بلجيكا تحت إدارة شركة "يوروكلير"، لتمويل "قرض إعادة إعمار" لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.

وتؤيّد غالبية واسعة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد هذا الخيار، لكن بلجيكا تعارضه، خشية تعرضها لإجراءات انتقامية روسية، ومخافة أن تكون الدولة الوحيدة التي تتحمّل العواقب في حال حدوث مشكلة.

وتقترح الصيغة الأخيرة المطروحة توفير الدول السبع والعشرين والاتحاد الأوروبي ضمانات لبلجيكا، لكنّ بروكسل لا تزال ترى أنها غير كافية.

واعتبرت فون دير لايين، أن هذه الخطوة "تهدف أيضا إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على ضمان سلام حقيقي، سلام عادل ودائم، يحمي أوكرانيا وأوروبا"، في وقت تتكثّف المفاوضات لوضع حدّ للحرب التي شنتها موسكو في شباط/فبراير 2022.