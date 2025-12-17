مقتل عالم نووي "يهودي مناصر لإسرائيل" بإطلاق نار في ماساتشوستس

قُتل عالم نووي مناصر لإسرائيل إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في ولاية ماساتشوستس، فيما باشرت الشرطة الأميركية تحقيقًا جنائيًا دون إعلان أي اعتقالات، وسط تضارب في التقديرات حول خلفية الجريمة.

قُتل أستاذ جامعي في مجال العلوم النووية، ليل الإثنين الثلاثاء، إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في بلدة بروكلاين بولاية ماساتشوستس الأميركية، فيما باشرت الشرطة تحقيقًا جنائيًا في الملابسات، دون اعتقال مشتبهين حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل هو البروفيسور نونو ف. غوميش لوريرو (47 عامًا)، أستاذ العلوم النووية والهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مشيرة إلى أنه يهودي ومعروف بمواقف مؤيدة لإسرائيل.

ولم تربط السلطات الأميركية، حتى الآن، بين الجريمة وأي خلفية سياسية أو أيديولوجية.

وبحسب الشرطة المحلية في بروكلاين، فقد تلقت بلاغًا قرابة الساعة الثامنة والنصف مساءً عن سماع إطلاق نار داخل شقة سكنية، لتصل القوات إلى المكان وتعثر على لوريرو مصابًا بعدة طلقات نارية.

البروفيسور نونو ف. غوميش

وجرى نقل الأستاذ الجامعي بواسطة سيارة إسعاف إلى أحد مستشفيات بوسطن، حيث فارق الحياة صباح الثلاثاء متأثرًا بجراحه.

وأكد مكتب الادعاء العام في مقاطعة نورفولك أن التحقيق في الحادثة يُصنَّف كـ"جريمة قتل نشطة ومستمرة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم توقيف أي شخص على ذمة القضية حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أحد الجيران قوله إنه سمع "ثلاثة أصوات قوية" مساء الإثنين، وظن في البداية أن شخصًا يحاول كسر باب إحدى الشقق داخل المبنى.

وأفادت تقارير محلية بأن لوريرو كان يقيم في المنطقة منذ فترة طويلة، وله عائلة شابة، وأطفاله يرتادون مدارس قريبة من مكان سكنه.

ووفق الموقع الرسمي لمعهد MIT، فإن لوريرو يحمل شهادة في الفيزياء من المعهد التقني العالي في لشبونة، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية إمبريال في لندن عام 2005، وكان متخصصًا في أبحاث ديناميات البلازما والطاقة الاندماجية.

وفي أيار/ مايو الماضي، عُيّن مديرًا لمركز علوم البلازما والاندماج في MIT، حيث ركّزت أبحاثه على تطوير الطاقة الاندماجية النظيفة ومواجهة التغير المناخي.

وقال متحدث باسم معهد MIT، في بيان، إن المؤسسة "تتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة البروفيسور لوريرو وطلابه وزملائه وكل من تأثر بهذه الخسارة"، مشيرًا إلى أن المعهد يوفّر دعمًا نفسيًا ومجتمعيًا للطلاب والعاملين الذين عرفوه.