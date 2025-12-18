الشرطة الأسترالية توقف سبعة أشخاص بعد معلومات عن إمكانية وقوع "عمل عنيف"

ذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان، أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بونداي الإرهابي" الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.

أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها أوقفت سبعة أشخاص في جنوب غرب سيدني، اليوم الخميس، بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف في المدينة التي لا تزال تحت صدمة الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي، واستهدف يهودا.

وقد اعترض عناصر الشرطة مركبتين أثناء مرورهما عبر ليفربول، إحدى ضواحي سيدني الجنوبية الغربية، بعد تلقيهم بلاغا يفيد بـ"احتمال التخطيط لعمل عنيف".

وتوجّهت سيارة من الشرطة نحو مركبة بيضاء صغيرة، كان المشتبه بهم في داخلها لاعتراض سبيلها.

وأظهرت مشاهد بثّها الإعلام المحلي شرطيين مسلّحين ببزّات تمويه يفتّشون عدّة رجال كبّلت أياديهم وراء ظهورهم.

وظهر أحد المشتبه بهم وهو ينزف من رأسه.

ويُتهم رجلان هما أب لقي حتفه في الهجوم وابنه البالغ 24 عاما، بقتل 15 شخصا وجرح العشرات في هجوم معاد لليهود على شاطئ بونداي في سيدني الأحد، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ عقود.