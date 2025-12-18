لندن: توقيف 4 مؤيدين لفلسطين ردّدوا شعارات تدعو إلى "الانتفاضة"

أصدرت شرطة العاصمة البريطانية بيانًا، اليوم الخميس، بشأن المظاهرة التي نُظمت أمام وزارة العدل، دعمًا للمعتقلين الذين أُوقفوا في احتجاجات سابقة ضد شركات إسرائيلية في بريطانيا، وبدأوا إضرابًا عن الطعام.

أوقفت السلطات البريطانية، أربعة أشخاص مساء أمس الأربعاء، خلال مظاهرة داعمة لفلسطين في لندن، على خلفية ترديدهم شعارات تدعو إلى "الانتفاضة".

ويأتي ذلك عقب إعلان شرطة لندن ومانشستر عن اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في الفعاليات المؤيدة لفلسطين بذريعة "معاداة السامية".

وأصدرت شرطة العاصمة البريطانية بيانًا، اليوم الخميس، بشأن المظاهرة التي نُظمت أمام وزارة العدل، دعمًا للمعتقلين الذين أُوقفوا في احتجاجات سابقة ضد شركات إسرائيلية في بريطانيا، وبدأوا إضرابًا عن الطعام.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الموقوفين في مظاهرة مساء أمس بلغ خمسة أشخاص.

وذكر أن أربعة من الموقوفين تم إيقافهم بسبب إطلاق شعارات تدعو إلى الانتفاضة و"استخدام عبارات عنصرية"، فيما أُوقف شخص خامس بتهمة عرقلة عمل الشرطة.

وكانت شرطة لندن ومانشستر قد أعلنتا، في بيان مشترك صدر أمس، أنهما ستتخذان إجراءات صارمة ضد "الشعارات والاحتجاجات المعادية للسامية التي تستهدف المجتمع اليهودي"، على حدّ وصفهما.