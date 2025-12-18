واشنطن تفرض عقوبات على 29 ناقلة ضمن "أسطول الظل" الإيراني

تقول الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامج طهران النووي ودعمها لجماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية.

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، في إطار استهدافها "أسطول الظل" التابع لطهران، والذي تقول إنه يصدر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات من خلال ممارسات شحن خادعة.

ويُقصد بأسطول الظل السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات. وعادة ما تكون هذه السفن قديمة وملكيتها غامضة وتبحر من دون تغطية تأمينية شاملة وهو أمر مطلوب لاستيفاء المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والكثير من الموانئ.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في بيان إن الوزارة "ستواصل حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية و(برامج) التسلح".

وتقول الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامج طهران النووي ودعمها لجماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة التي خاضها البلدان، والتي انتهت بحرب إسرائيلية استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

واستهدف إجراء اليوم أيضا رجل أعمال مصريا يدعى حاتم صقر، إذ ترتبط شركاته بسبع من السفن المذكورة بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن.

واتخذت الولايات المتحدة هذا الشهر إجراءات إضافية ضد ناقلة نفط تحمل نفطا فنزويليا، كانت تخضع في الأصل لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا إيرانيا.

واحتجزت واشنطن ناقلة النفط (سكيبر) في 10 كانون الأول/ ديسمبر قبالة سواحل فنزويلا، وكانت تحمل النفط من فنزويلا، في خطوة زادت من حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقوبات على الناقلة عام 2022 لما وصفته بتورطها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تحمل اسم (أديسا).