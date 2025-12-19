أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط بأسطول الشبح الروسي بمسيّرات في البحر المتوسط

كانت السفينة فارغة وقت الضربة التي لم تشكّل أيّ تهديد على البيئة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تعرّضها "لأضرار جسيمة" حالت دون "مواصلتها أهدافها".

أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني الجمعة، بأن كييف وجهت بواسطة طائرات مسيّرة ضربة هي الأولى من نوعها لناقلة نفط تابعة لما يُعرف بالأسطول الشبح الروسي "في المياه المحايدة" للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر أن "جهاز الأمن الأوكراني استخدم طائرات مسيرة لاستهداف ناقلة نفط تابعة لما يُسمى الأسطول الشبح الروسي، هي الناقلة قنديل".

وأكد أن "روسيا كانت تستخدم هذه الناقلة للالتفاف على العقوبات" وتمويل "حربها ضد أوكرانيا".

وأعلن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "عملية جديدة خاصة لا سابق لها" نفّذت على بعد حوالي ألفي كيلومتر من أوكرانيا.

ولم يقدّم أيّ تفاصيل إضافية بشأن الموقع الذي نفّذت منه العملية والبلدان التي حلّقت فوقها المسيرات.

وانطلقت هذه السفينة التي ترفع علم سلطنة عمان من سيكا في الهند باتّجاه أوست-لوغا في روسيا، بحسب بيانات "بلومبرغ".

ويشير مسارها الذي يتطابق وصور الأقمار الاصطناعية إلى أنها التفت لتعود أدراجها ليل الخميس-الجمعة عندما كانت على بعد أكثر من 250 كيلومترا من السواحل اليونانية والليبية. وصباح الجمعة، بدا أن السفينة كانت تتّجه شرقا.

وكانت السفينة فارغة وقت الضربة التي لم تشكّل أيّ تهديد على البيئة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تعرّضها "لأضرار جسيمة" حالت دون "مواصلتها أهدافها".

وقال المصدر "ينبغي للعدوّ أن يفهم أن أوكرانيا لن تتوقّف وستوجّه إليه الضربات أينما كان في العالم".

وسبق لأوكرانيا أن تبنّت ضربات على ناقلات نفط في البحر الأبيض المتوسط اتّهمت روسيا باستخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها وتمويل هجومها.