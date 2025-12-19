الأمم المتحدة تعيّن برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

جاء إعلان تعيين صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل، ويأتي صالح خلفًا لغراندي الذي شغل المنصب لمدة عشر سنوات تقريبًا وسيغادره في نهاية الشهر الجاري.

عيّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين في العالم، خلفًا للمنتهية ولايته الإيطالي فيليبو غراندي.

جاء إعلان تعيين صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل، ولمدة 5 سنوات، في تدوينة للأمم المتحدة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أمس الخميس.

ويأتي صالح خلفًا لغراندي الذي شغل المنصب لمدة عشر سنوات تقريبًا وسيغادره في نهاية الشهر الجاري، حيث سيتولى صالح البالغ من العمر 65 عامًا، المنصب لمدة خمس سنوات مع وجود خيار ترشحه لدورة ثانية.

ويُعدّ صالح شخصية سياسية عراقية بارزة، تتمتع بخلفية أكاديمية ودبلوماسية واسعة، وسبق أن شغل منصب رئيس العراق في الفترة الممتدة بين 2018 ـ 2022.

وقبل ذلك، كان رئيسا للحكومة في إقليم كردستان شمالي العراق، وتولّى مناصب وزارية مهمة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء.

وشغل الإيطالي غراندي المنصب منذ عام 2016، ويمثل اقتراح برهم خلفا له خروجا عن التقليد المتبع بتعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى، وفق وسائل إعلام أميركية.

و12 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، نقلت الأمم المتحدة في بيان عن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قوله: "انسجاما مع الفقرة 13 من النظام الساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يسعدني أن أبلغكم بعزمي على اقتراح برهم أحمد صالح من جمهورية العراق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتولي منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين".