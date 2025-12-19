الجيش الأميركي يقتل 5 أشخاص في ضربات جوية بالمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في "تهريب المخدرات"، إثر استهدافه قاربين في المياه الدولية بالمحيط الهادئ.

وأوضحت القيادة الجنوبية الأميركية، عبر بيان على منصة "إكس"، أمس الخميس، أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على متن القارب الأول واثنين على القارب الثاني، في إطار عملياتها ضد شبكات التهريب في المنطقة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى العمليات العسكرية الأميركية ذات الصلة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي ولغاية اليوم إلى 104 على الأقل، وسط جدل متصاعد حول شرعية وإستراتيجية هذه الهجمات البحرية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي، مساء أول من أمس الأربعاء، تنفيذه ضربة استهدفت سفينة في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصاعدا ملحوظا في التوتر.