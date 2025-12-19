أخبار عربية ودولية | أخبار دولية
19/12/2025 - 05:18

وفاة نحو 80 ألف شخص في رحلات الهجرة منذ 2014

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 80 ألف شخص لقوا حتفهم خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، مؤكدة أن "لا ينبغي لأي رحلة أن تنتهي بمأساة"، وداعية لضمان هجرة آمنة ومنظمة.

توضيحية (Getty Images)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 80 ألف شخص لقوا حتفهم خلال محاولاتهم الهجرة منذ عام 2014، مشيرة إلى أن "معظم الضحايا لم تُحدّد هويتهم، ما يترك عائلاتهم في حالة من عدم اليقين الأبدي".

وجاء إعلان المنظمة الأممية، أمس الخميس، بمناسبة "اليوم الدولي للمهاجرين" الذي يصادف 18 كانون الأول/ ديسمبر، حيث شددت على أن "لا ينبغي لأي رحلة أن تنتهي بمأساة"، داعية إلى ضمان هجرة آمنة ومنظمة وكريمة.

وأضافت المنظمة في بيانها: "لنصن الحقوق الصحية، ولنمنع المزيد من الوفيات".

