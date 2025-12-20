تصوّرات إعمار طموحة لترامب في غزة.. تمويل أميركي محدود ورهن بشروط سياسية مُركّبة

قُدم في عرض من 32 شريحة، تضمن صورا لمدن ساحلية حديثة وجداول مالية توضح تكاليف ومراحل التنفيذ. وجاء في العرض أن الهدف "هو نقل سكان غزة من واقع الدمار والبؤس إلى مستوى معيشة مزدهر"، من الخيام إلى الأبراج السكنية الراقية.

كشفت تقارير إعلامية أميركية عن خطة واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة، أعدها مستشارون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة "حضرية متطورة ذات بنى تحتية حديثة"، ومشاريع سياحية كبرى، وشبكات نقل وتكنولوجيا متقدمة، بحسب التقارير الأميركية الصادرة.

ما يُسمى مشروع الشروق

وبحسب ما ورد في الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" التي نشرت تفاصيل الخطة، فإن مستشاري ترامب، ومن بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وضعوا تصورا أوليا خلال الأسابيع الأخيرة، قُدم في عرض من 32 شريحة، تضمن صورا لمدن ساحلية حديثة وجداول مالية توضح تكاليف ومراحل التنفيذ. وجاء في العرض أن الهدف "هو نقل سكان غزة من واقع الدمار والبؤس إلى مستوى معيشة مزدهر"، من الخيام إلى "الأبراج السكنية الراقية".

كلفة المشروع ومصادر التمويل

تقدّر الخطة كلفة إعادة البناء بما يقارب مئة واثني عشر مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى. وتلتزم الولايات المتحدة بتمويل نحو خُمس التكلفة، على أن يأتي باقي التمويل من دول غنية في المنطقة.

وتتوقع الخطة أن يبدأ القطاع في تمويل جزء من مشاريعه بنفسه خلال العقد الثاني، بفضل نمو السياحة والصناعات المحلية. ويُتوقع أن يؤدي تطوير الشريط الساحلي وتحويل نسبة كبيرة منه إلى مشاريع سياحية إلى تحقيق أرباح مرتفعة على المدى الطويل تتجاوز خمسين مليار دولار.

مراحل التنفيذ وأولويات الإعمار

تنص الخطة على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وتوفير مساكن ومرافق طبية مؤقتة. وبعد ذلك يبدأ بناء المساكن الدائمة والبنى التحتية، وشبكات كهرباء متطورة تعتمد على نظم ذكية، إضافة إلى المدارس والمستشفيات والطرق والمراكز الدينية والثقافية.

ويبدأ التنفيذ من جنوب القطاع، وتحديدا في رفح وخان يونس، ثم ينتقل إلى وسط القطاع، بينما يُعاد إعمار مدينة غزة في المرحلة الأخيرة.

تتضمن الخطة تصورا لتحويل رفح إلى مقر للحكم المحلي، مع بناء مئة ألف وحدة سكنية لإسكان أكثر من نصف مليون شخص، وإنشاء مئتي مدرسة، وخمسة وسبعين مرفقا صحيا، ومئة وثمانين مسجدا ومركزا ثقافيا.

شرط أساسي لبدء الإعمار

توضح الخطة، وفق ما نقلته التقارير، أن نجاح إعادة الإعمار مرهون بتجريد حركة حماس من السلاح، وإزالة الأنفاق، وهو ما يشكك مسؤولون وخبراء في إمكانية تحققه. ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد الباحثين قوله إن شيئا لن يتحقق لأن الحركة لن تتخلى عن سلاحها، وبالتالي لن يتحقق الإعمار.

وأبدى مسؤولون أميركيون، بحسب تقرير الصحيفة، قلقا من عدم قدرة الإدارة الأميركية على إقناع الدول الغنية بتمويل المشروع في ظل احتمال تجدد القتال، وعدم وجود ضمانات بعدم اندلاع حرب جديدة خلال سنوات قليلة.

عرض الخطة على دول المنطقة

وفق ما جاء في التقارير، عُرضت الخطة على عدد من الدول، من بينها دول خليجية وتركيا ومصر. كما أشارت التقارير إلى أن مستشاري ترامب ناقشوا الخطة مع مسؤولين من هذه الدول خلال لقاءات عُقدت في الولايات المتحدة.

وتنقل التقارير عن مصادر أميركية أن من الممكن بدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال نحو شهرين، إذا توفرت الظروف الأمنية اللازمة. كما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع شركائها للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق نحو قطاع آمن ومزدهر.

تأتي هذه الرؤى العمرانية الطموحة في أعقاب حرب مدمّرة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلّفت بحسب المصادر الصحية الفلسطينية والدولية عشرات الآلاف من الضحايا، يُقدّر عددهم بنحو 70 ألفًا، إلى جانب دمار واسع للبنى التحتية والمساكن والمرافق العامة.

وقد جرت الحرب بدعم سياسي وعسكري ومالي مطلق من الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل، الأمر الذي ساهم في تحويل القطاع إلى منطقة منهكة وغير قابلة للحياة.

ورغم أن واشنطن تعرض اليوم خطة لإعادة الإعمار، إلا أن هذه الخطة مشروطة بتجريد فصائل المقاومة من السلاح وتوفير ضمانات أمنية صارمة لضمان أمن وسلامة إسرائيل دون الحديث عن رفع الحصار وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، في مفارقة يراها منتقدون محاولة للتحكم بمستقبل غزة سياسيًا مقابل رفع الأنقاض التي كانت نتيجة مباشرة لدعمها للحرب.

وبذلك تبدو عملية إعادة البناء رهينة اشتراطات سياسية وأمنية أكثر من كونها استجابة إنسانية عاجلة لحجم الكارثة التي خلّفتها الحرب في القطاع. ويشير مراقبون أيضا إلى أن المخطط الأميركي لا يتضمن مطالبة إسرائيل بتحمّل تكلفة الدمار أو دفع تعويضات، بل يتجه لطلب التمويل من دول غنية في المنطقة.