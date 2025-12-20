روبيو: انشغال روسيا بأوكرانيا يقيّد دعمها لفنزويلا

تثير العمليات التي ينفذها الجيش الأميركي ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بدعوى تهريب المخدرات جدلاً دوليًا واسعًا في ظل اتهامات بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون.

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة عازمة على تغيير الوضع في فنزويلا، معتبرًا أن الحالة الراهنة لما وصفه بـ"النظام الفنزويلي" غير مقبولة من وجهة نظر واشنطن.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، ووصف بها "تصرفات فنزويلا" على حد تعبيره، بأنها تشكل "تهديدًا واضحًا" للمصالح القومية الأميركية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل اتخاذ "خطوات قوية" للتصدي لذلك.

وجدد روبيو اتهام الحكومة الفنزويلية بالتعاون مع "تنظيمات إرهابية" والمشاركة معها في أنشطة قال إنها تهدد الأمن القومي الأميركي، مضيفًا أنه "هدفنا هو تغيير هذه الديناميكية"، ومشددًا على أن الولايات المتحدة لا تعتبر حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شرعية.

ترامب: العملية العسكرية غير مستبعدة

وفي رده على سؤال بشأن الدور الروسي في فنزويلا، أشار روبيو إلى أنهم كانوا يتوقعون "دعمًا نظريًا" من موسكو لكراكاس، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن روسيا منشغلة حاليًا بالحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد فنزويلا، وذلك عقب إصداره تعليمات بحجز جميع ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات.

وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء، أنه أمر بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الفنزويلية المشمولة بالعقوبات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة صادرت في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، وستحتفظ بها.

وسبق لترامب أن صرح بإمكانية تنفيذ هجمات برية ضد فنزويلا، قائلاً إن هذه العمليات قد تبدأ "قريبًا".

سرقة علنية

في المقابل، وصف مسؤولون فنزويليون مصادرة ناقلة النفط بأنها "سرقة علنية"، وأكدوا عزمهم التوجه إلى الهيئات الدولية لملاحقة القضية.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصعيدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصدر ترامب في آب/أغسطس الماضي أمرًا تنفيذيًا بتوسيع دور الجيش الأميركي في أمريكا اللاتينية بذريعة "مكافحة عصابات المخدرات".

وفي هذا الإطار، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة السواحل الفنزويلية، فيما قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي جاهز لتنفيذ عمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على هذه التطورات، أعلن مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص، والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل.

وأثارت العمليات التي نفذها الجيش الأميركي ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بدعوى تهريب المخدرات، جدلاً دوليًا واسعًا، في ظل اتهامات بتنفيذ "عمليات قتل خارج نطاق القانون".