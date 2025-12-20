يستثني روسيا: ممرات بين اليابان وآسيا الوسطى نحو أوروبا

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، اليوم السبت، على العمل على تطوير طريق إمدادات يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، "في خطوة تهدف إلى ضمان تدفقات مستقرة من المعادن الحيوية ومصادر الطاقة"، بحسب تقرير لوكالة "ا.ب".

جاء ذلك خلال قمة استضافتها طوكيو، هي الأولى من نوعها، وجمعت اليابان مع كل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، "في وقت تشهد فيه المنطقة تنافسًا متزايدًا بين روسيا والصين لتوسيع نفوذهما الاقتصادي والتجاري"، وفق وكالة "كيودو" اليابانية.

إعلان طوكيو

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، اعتمدت اليابان ودول آسيا الوسطى الخمس "إعلان طوكيو"، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، ينقل تقرير "الأسوشيتدبرس" عنها قولها في افتتاح القمة، إن "الوضع الدولي تغيّر بشكل جذري"، وإن "أهمية آسيا الوسطى تتزايد باعتبارها ممرًا تجاريًا يربط بين آسيا وأوروبا".

ويهدف المشروع، المعروف باسم "طريق بحر قزوين"، إلى تأمين إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، إضافة إلى النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر عقد القمة في آب/ أغسطس 2024 في كازاخستان، إلا أنها أُجلت بعد إلغاء رئيس الوزراء الياباني السابق، فوميو كيشيدا، زيارته آنذاك، على خلفية تحذيرات من احتمال وقوع زلزال واسع النطاق في اليابان.

وقالت تاكايشي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إن اليابان تعتزم إطلاق مشاريع تجارية جديدة في آسيا الوسطى بقيمة إجمالية تصل إلى 3 تريليونات ين (نحو 19 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، مضيفة أن الدول المشاركة اتفقت أيضًا على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن آسيا الوسطى تمتلك "إمكانات كبيرة على صعيد الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة"، مشيرة إلى توقيع أكثر من 150 وثيقة تعاون بين القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة.

ومنذ إطلاق إطار الحوار بين اليابان والجمهوريات السوفيتية الخمس السابقة عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت طوكيو عشر اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية مع دول آسيا الوسطى.