انتقادات لوزارة العدل الأميركية بسبب حجب وثائق إبستين وصور ترامب وكلينتون

بدأت وزارة العدل الجمعة نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المرتبطة بقضية إبستين، في ظل حساسية سياسية وشخصية كبيرة، خاصة مع ارتباط الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه بيل كلينتون بعلاقات اجتماعية سابقة مع إبستين.

واجهت الإدارة الأميركية موجة انتقادات حادة من نواب وضحايا جيفري إبستين بسبب نشرها جزءًا محدودًا فقط من ملفات القضية، مع إخفاء الصور وتنقيح النصوص في أغلب الأحيان.

وأعربت مارينا لاسيردا، وهي إحدى الضحايا المفترضات، عن خيبة أملها حيال حجب هويات الكثير من الأسماء الواردة في الملف، مطالبة بالكشف الكامل عن المعلومات.

وبدأت وزارة العدل الجمعة نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المرتبطة بقضية إبستين، في ظل حساسية سياسية وشخصية كبيرة، خاصة مع ارتباط الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه بيل كلينتون بعلاقات اجتماعية سابقة مع إبستين.

ورغم ذلك، لم تُنشر جميع الوثائق قبل منتصف ليل الجمعة كما نص قانون الشفافية، فيما تم حجب ملفات كاملة، بينها قائمة تضم 254 اسم "مدلكة" بحجة حماية الضحايا المحتملات.

وانتقد نواب ديموقراطيون وجمهوريون وزارة العدل لتسترها على "رجال نافذين" تورطوا في انتهاكات ضد فتيات قاصرات، مؤكدين أن التنقيح لا يهدف لحماية أصحاب النفوذ السياسي. من جهتها، نفت الوزارة أي نية لحجب معلومات تتعلق بترامب أو كلينتون، فيما أشار إعلاميون إلى حذف صور عدة بعد نشرها لفترة وجيزة.

وتضمنت الوثائق صورًا نادرة لم تُعرض سابقًا، من بينها صورة لكلينتون في حمام ساخن وأخرى تظهر غلين ماكسويل برفقة الأمير أندرو، في حين تم حذف صور يظهر فيها ترامب بعد وقت قصير من نشرها، ما أثار انتقادات من المعارضة الديموقراطية.

واعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن حجب المعلومات يمثل "إحدى أكبر عمليات التستر في التاريخ الأميركي".

وتورطت شخصيات سياسية وفنية بارزة في القضية، منها مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر، بالإضافة إلى الأمير أندرو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه. وتقضي غلين ماكسويل عقوبة بالسجن عشرين عامًا لدورها في استقطاب قاصرات لصالح إبستين، الذي لا تزال ظروف وفاته في السجن عام 2019 مثار جدل ونظريات مؤامرة.

وكان ترامب قد تراجع عن وعده بنشر كل الملفات، قبل أن يرضخ لاحقًا لضغوط الكونغرس ويوقع قانون الشفافية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه رفض التعليق عند سؤاله بعد النشر الأخير.

