جنوب إفريقيا: هجوم مسلح قرب جوهانسبرغ يوقع 10 قتلى و10 مصابين

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من حادث إطلاق نار آخر وقع في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين اقتحم مسلحون نزلاً قرب العاصمة بريتوريا وقتلوا 12 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة بيكرزدال، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي جوهانسبرغ، في ثاني حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد خلال الشهر الجاري، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الشرطة إن المسلحين أطلقوا النار عشوائيا على الضحايا في شوارع البلدة، موضحة أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم شرطة مقاطعة غوتينغ، العميد بريندا موريديلي، قولها إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، ولم تعرف هوياتهم بعد، مضيفة أن بعض الضحايا استهدفوا عشوائيا في الشوارع.

وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع بالقرب من حانة غير رسمية في بيكرزدال، وهي منطقة فقيرة تقع قرب عدد من مناجم الذهب الكبرى في البلاد، مؤكدة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الموقع كان يستخدم لبيع الكحول بشكل غير قانوني.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من حادث إطلاق نار آخر وقع في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين اقتحم مسلحون نزلاً قرب العاصمة بريتوريا وقتلوا 12 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وتعاني جنوب إفريقيا من معدلات مرتفعة للجريمة، وتعد من بين الدول ذات أعلى نسب جرائم القتل في العالم، رغم أن تعداد سكانها يبلغ نحو 63 مليون نسمة.