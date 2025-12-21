كييف وواشنطن ترحّبان بتقدّم مفاوضات ميامي… والكرملين يقلّل من شأنها

قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على محادثات ميامي الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تجرى لليوم الثالث في المدينة الأميركية، إذ اعتبرت موسكو أن التعديلات المقترحة على الخطة غير مقبولة.

رحّب الوفدان الأميركي والأوكراني في بيان مشترك، الأحد، بالتبادلات "المثمرة والبناءة" التي جرت خلال المفاوضات في ميامي مع حلفاء أوروبيين، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في البيان الذي نشره ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ورستم عمروف كبير المفاوضين الأوكرانيين، على "إكس": "على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، عقد الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبناءة مع شركائه الأميركيين والأوروبيين".

في المقابل، قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على محادثات ميامي الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تجرى لليوم الثالث في المدينة الأميركية، إذ اعتبرت موسكو أن التعديلات المقترحة على الخطة غير مقبولة.

وقدّمت واشنطن، الشهر الماضي، خطة تضم 28 نقطة لإنهاء الحرب، ولكن الأوكرانيين وحلفاءهم الأوروبيين اعتبروا أنّ النسخة الأولى منها مواتية أكثر لموسكو، وذلك قبل تعديلها عقب التشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي.

لكن من غير المرجح أن يقبل الكرملين هذه التعديلات، إذ وصفها بأنها "غير بنّاءة"، استناداً إلى ما أصبح منها معروفاً علناً.

وأكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات على الخطة ونقلها إلى الكرملين، نافية التحضير لإجراء مفاوضات ثلاثية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الحكومي إن الموفد الروسي كيريل دميتريف "يُفترَض أن يتلقى معلومات عمّا أعدّه الأميركيون والأوروبيون" في شأن الخطة وأن يبلّغ موسكو بذلك لاحقاً.

وعرضت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو يظهر دميتريف لدى وصوله في موكب إلى نادي "شيل باي" الفاخر للغولف، الذي يملكه المبعوث الأميركي لشؤون أوكرانيا ستيف ويتكوف، الشريك العقاري السابق لدونالد ترامب.

أما كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف فكتب على منصات التواصل الاجتماعي:

"اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعاً جديداً مع الجانب الأميركي".

وأكد بيسكوف أن دميتريف، وهو مصرفي سابق في "غولدمان ساكس"، لم ينقل إلى ميامي أي رسالة جديدة من بوتين، وأن مهمته فيها تقتصر على "تسلّم معلومات".

تصعيد عسكري

وبينما لم ترشح سوى معلومات قليلة عن النسخة الأخيرة، إلا أنّ من المرجّح أن يُطلب من كييف التنازل عن بعض الأراضي مقابل ضمانات أمنية أميركية.

وكان من المقرر أن يجتمع المبعوثان الروسي والأوكراني، كلّ على حدة، مع ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بعدما سبق للكرملين أن رفض فكرة إجراء محادثات ثلاثية. وأشارت أوكرانيا إلى أنّ مبعوثين أوروبيين كانوا أيضاً في المدينة الأميركية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات بأنها "بنّاءة"، ملاحظاً أنها "تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما"، لكنه نبّه إلى أنّ "الكثير يعتمد على ما إذا كانت روسيا تشعر بالحاجة إلى إنهاء الحرب فعلياً".

وكتب زيلينسكي على "إكس": "يا للأسف، لا تزال الإشارات الحقيقية الآتية من روسيا سلبية فقط: هجمات على طول خط المواجهة، جرائم حرب روسية في المناطق الحدودية، ضربات مستمرة على بنيتنا التحتية".

ووصف زيلينسكي هذا الأسبوع بأنه "تاريخي" لأوكرانيا، شاكراً لأوروبا تعهّدها تقديم 90 مليار يورو لتمويل كييف خلال السنتين المقبلتين، مضيفاً:

"لقد حاربنا طويلاً من أجل ذلك".

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بالمكاسب التي قال إن الجيش الروسي حققها على الجبهة الشرقية في الأشهر الأخيرة، مهدداً بالمزيد في الأسابيع المقبلة.

وقال: "تتقدّم قواتنا على امتداد خطّ التماس برمّته... والعدو يتراجع في كل الاتجاهات". وأضاف: "أنا على قناعة أننا سنشهد مزيداً من النجاحات قبل نهاية السنة".

وأفاد زيلينسكي بأن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد فقط "نحو 1300 طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 1200 قنبلة جوية موجّهة، وتسعة صواريخ من أنواع مختلفة" ضد أوكرانيا.

واستهدفت معظمها منطقة أوديسا على البحر الأسود، حيث تسببت الضربات المتواصلة في دمار الموانئ والجسور ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يوم السبت.

وفي منطقة سومي الشرقية، حاولت القوات الروسية إحداث خرق في منطقة كانت بمنأى سابقاً عن الهجمات البرية المكثفة. وأشارت أوكرانيا إلى أن 50 شخصاً نُقلوا قسراً من قرية محلية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إن هؤلاء، "ومعظمهم من النساء الكبيرات السنّ، هُجّروا من قرية أوكرانية صغيرة تُدعى غرابوفسكي، تقع على الحدود مباشرة في منطقة سومي".

ولم تعلّق روسيا على الأمر.

بوتين "مستعد" للتحدث مع ماكرون

وقال بيسكوف في مقابلة نُشرت الأحد، إنّ بوتين أعرب عن استعداده للتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن النزاع.

وكان ماكرون أجرى اتصالات عدة مع بوتين في الفترة التي سبقت النزاع وخلال الأشهر الأولى منه، في محاولة للضغط على الرئيس الروسي بشأن وقف الحرب.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، إنّ بوتين "أعرب عن استعداده لإجراء حوار مع ماكرون".

ورد الإليزيه بالقول إن "موافقة الكرملين علناً على هذه الخطوة أمر مرحب به"، مضيفاً: "سنحدد في الأيام المقبلة الطريقة الأفضل للمضي قدماً".

لكنه شدد على أنّ أي نقاش مع موسكو سيتم "بشفافية كاملة"، بحيث يُطّلع على مضمونه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأوروبيون.

وتشهد العلاقات بين القوى الأوروبية الكبرى وموسكو توتراً شديداً، انطلاقاً من مخاوف متبادلة من طموحات توسعية وانعدام شبه كامل للثقة.

وترى موسكو التي بدأت غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 أن أوروبا مؤيّدة للحرب وأن مشاركتها في المحادثات تؤدي إلى عرقلتها.

في المقابل، يرى القادة الأوروبيون أن النيات التوسعية لروسيا آخذة في الازدياد، خصوصاً بعد سلسلة من أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية وتوغلات الطائرات المسيرة خلال الحرب.

لكن ماكرون قال، في وقت سابق من الأسبوع، إنه يعتقد أن على أوروبا أن تعاود التواصل مع بوتين، بدلاً من ترك الولايات المتحدة وحدها تتولى زمام القيادة في المفاوضات لإنهاء النزاع الأشد فتكاً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.